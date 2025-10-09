«La afición del Sporting de Gijón no tiene problema en viajar, sí en conseguir entradas» El Sporting recibe 2.193 solicitudes para hacerse con una de las 594 localidades de las que disponía, una nueva exhibición de la Mareona

José Luis González Gijón Jueves, 9 de octubre 2025, 20:26 Comenta Compartir

El Sporting se prepara ya para su próximo gran desplazamiento, que se producirá el domingo, día 19. El club rojiblanco recibió 594 entradas del Valladolid y abrió un periodo para que los abonados de la entidad realizasen sus peticiones. Las solicitudes desbordaron la oferta, llegando a las 2.193, lo que obligó a realizar un sorteo. «El sportinguismo no tiene problema en viajar, sí en conseguir entradas», afirmó este jueves Claudia Fernández Ortiz, integrante de la peña Nuevo Gijón-Perchera y una de las agraciadas.

Esta aficionada tiene ya una larga tradición como abonada rojiblanca, lo que le ha servido esta vez para hacerse con una de las entradas. El club eligió por sorteo un número de abonado a partir del cual se contaría para repartir las localidades. La cifra desde la que comenzaba el conteo fue 3.968 y Claudia Fernández Ortiz tiene el 5.863. «Estábamos pendientes de ver cómo conseguíamos las entradas, porque se trata de un partido de alta demanda, pero al final siempre te acabas arreglando».

En la misma peña también resultó agraciado Alberto Farpón, su presidente, que tiene un número de abonado bajo, el 5.003. «Valladolid es un viaje que me gusta, me agrada la ciudad, y tenía pensado intentar conseguir entradas». Además de Claudia Fernández y Alberto Farpón, al menos otros cinco integrantes de esta peña han conseguido entradas. En un principio, esta asociación de aficionados sportinguistas tenía en mente viajar con un autocar para unas treinta personas, pero después de hablar con representantes de otras peñas han elevado la cifra para completar un convoy de 57. «La afición del Sporting, de una u otra manera, se las arregla».

El encuentro ha sido declarado por Antiviolencia de alto riesgo, lo que implica una serie de restricciones de seguridad a la hora de vender las entradas. El club vallisoletano ha impuesto una restrictiva política de venta que solo permite la adquisición de localidades a los abonados. Estos, a través de su portal web, pueden adquirir un máximo de dos por carné, haciéndose además responsable del uso y finalidad de las mismas. El club no abrirá el canal telemático ni las taquillas, además de excluir de la oferta el fondo norte, el fondo sur y las zonas adyacentes a la grada visitante.

