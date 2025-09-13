La afición del Sporting de Gjión se supera y alcanza la mayor cifra de abonados de la era Orlegi Los 23.547 carnés expedidos en la campaña de verano dejan al club a 993 de su récord histórico de la temporada 2017-2018, cuando se llegó a 24.540

Que la afición del Sporting de Gijón es fiel nadie lo duda. En cada partido en El Molinón, en cada desplazamiento, da muestras de ello y son muchos los actores del fútbol que así lo reconocen. Con el cierre de la campaña veraniega de abonados el sportinguismo ha dado un nuevo golpe sobre la mesa, batiendo el récord de carnés expedidos desde que el Grupo Orlegi se hizo con la propiedad del club. Los 23.547 abonados con los que el pasado viernes se cerró la campaña dejan al club a 993 del récord absoluto, que está en la temporada 2017-2018, cuando la entidad llegó a los 24.540 socios.

La cifra de abonados tiene aún más mérito si se mira de dónde viene el club. En tres de las últimas cuatro campañas el equipo acabó luchando por evitar el descenso, un hecho que ha estado lejos de frenar a la afición del Sporting. El dato de abonados supone además regresar a los números que tenía el club antes de que llegara la pandemia.

La fiebre por ver fútbol en vivo no se vive solo en Gijón. De hecho, los 23.547 abonados con los que cuenta el Sporting ni siquiera se cuelan entre las dos mayores cifras de la categoría. El Málaga, en su segundo año en la categoría de plata después de haber pasado una campaña en Primera RFEF, cuenta con más de 26.600 abonados y una lista de espera de otros 17.000 aficionados que quieren tener un asiento en La Rosaleda, un campo con capacidad para 30.000 espectadores. El Deportivo de La Coruña también vive la fiebre del fútbol en vivo. El conjunto gallego transitó del cielo a los infiernos en muy poco tiempo, pasando en solo dos años de Primera a Segunda B. El impulso que ha tomado la entidad en los tres años en la tercera categoría del fútbol español le han llevado a acumular ahora 26.893 socios con asiento, a los que habrá que sumar otro mil procedentes de la lista de espera en el cierre de la campaña de abonados.

Las Palmas, recién descendido de Primera, se mueve en unas cifras similares al Sporting, mientras que el Valladolid ha decidido dejar asientos libres en el Nuevo Zorrilla, sin llegar a cubrir el cupo de abonados. Con 22.413, la entidad vallisoletana renuncia a llegar a los 24.000 y venderá las entradas cada día de partido. El Zaragoza, lastrado por las obras del nuevo estadio, supera los 18.000, una cifra similar a la del Racing de Santander.