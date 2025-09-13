El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Asier Garitano, durante el entrenamiento del Sporting de Gijón este viernes. Arnaldo García

Amadou y Curbelo se suman a las bajas de Loum y Bernal en el Sporting de Gijón

Garitano tiene cuatro ausencias para recibir al Burgos

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Sábado, 13 de septiembre 2025, 14:43

El delantero Amadou y el central Curbelo son bajas de última hora para el Sporting de Gijón. Ninguno de los dos se encuentran en la citación de Asier Garitano para recibir mañana al Burgos.

Ambos se suman a las ausencias de Loum y la ya conocida de Jesús Bernal, al que le queda varias semanas para poder estar disponible.

Garitano no ha citado a ningún futbolista del filial además de a Enol Prendes, por lo quw no completará la citación de 23 futbolistas. El técnico vestirá de corto a 21 jugadores que mañana buscarán ante el Burgos la cuarta victoria de la temporada.

