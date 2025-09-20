Almería 2 - 1 Sporting de Gijón | El árbitro desquicia al Sporting en Almería

Andrés Maese Gijón Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:20 Compartir

Qué impotencia tuvieron que sentir los jugadores del Sporting de Gijón en Almería. Se tuvieron que morder la lengua ante el arbitraje de Manuel Ángel Pérez. Ahora a los colegiados se les conoce por el nombre y no por los apellidos para intentar humanizarlos, pero siguen cometiendo errores. Y graves.

Los hombres de Asier Garitano completaron una primera parte de manual. Dejaron jugar al Almería y esperaron a dañar al rival con contragolpes liderados por Gaspar Campos. El canterano está de vuelta. Es lo mejor que deja el partido en tierras andaluzas. El extremo fue el mejor de los rojiblancos antes del descanso y marcó para estrenarse como goleador esta temporada.

Almería Andrés Fernández, Alex Muñoz (Centelles, m. 90+5), Nelson Monte, Nico (Arnau, m. 45), Arribas, Leo Baptistao (Thalys, m. 45), Baba (Orta, m. 68), Lopy, Bonini, Chirino y Embarba. 2 - 1 Sporting Yáñez; Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez (Caicedo, m. 90+3); Justin Smith (Cortés, m. 67), Corredera; Dubasin (Kevin Vázquez, m. 56), Gelabert (Nacho Martín, m. 56), Gaspar Campos (Pablo García, m. 67) y Otero. Goles: 0-1: m. 24, Gaspar. 1-1: m. 55, Embarba. 2-1: m. 84, Arribas.

Árbitro: Manuel Ángel Pérez. Amonestó en el Almería a André Orta, Bonini; y en el Sporting a Corredera, Kevin Vázquez y Pablo Vázquez, Perrin. Y expulsó a Guille Rosas por doble amarilla y a Corredera.

Incidencias: partido disputado en el Almería Stadium.

El Almería es un equipo que tiene jugadores ofensivos peligrosos, pero que atrás sufre. Y ante el Sporting lo demostró. Dubasin y Gaspar Campos se encontraron en más de una ocasión para poner cierta tensión a los locales. Lo hicieron antes de que Otero sumara su sexta asistencia de la temporada. Una pared perfecta con Gaspar Campos terminó con el extremo definiendo ante Andrés Fernández.

Garitano apostó por dejar a Nacho Martín en el banquillo y dar entrada a Justin en la medular. Dicho movimiento no fue la única novedad. El técnico escoró a Otero a la derecha, situó a Gaspar en la izquierda y a Dubasin lo convirtió en la referencia ofensiva. Le sirvió para ganar la partida antes del descanso.

El problema en Almería tiene nombre y apellidos, el del colegiado. Primero pitó un penalti por mano de Justos Smith. El VAR le tuvo que llamar a la pequeña pantalla para corregir su groso error. El jugador del Sporting tenía el brazo pegado al cuerpo. Lo peor estaba por llegar.

Tras el descanso el colegiado expulsó a Guille Rosas. El lateral se fue del campo sin dar una patada. La primera amarilla la vio porque el árbitro consideró una pérdida de tiempo que tardara en darle el balón a Yáñez para que sacara de banda tras defender una acción en la banda derecha.

Lo de la segunda amarilla merece una mención especial. Guille pugnó por un balón y se quedó tendido fuera del terreno de juego. Se levantó y se incorporó al terreno de juego mientras los servicios médicos del Sporting iban en su búsqueda. No necesito la asistencia. Aún así, Manuel Ángel Pérez le amonestó por volver al campo. Ver para creer.

Con un hombre menos, Garitano intentó achicar agua, pero fue imposible. El Almería buscó el empate y lo encontró en un disparo de Embarba, que aprovechó un resbalón de Corredera en la frontal del área.

Los rojiblancos peleaban el punto conseguido como podían, pero lo que no pudieron controlar fueron los errores continuados del colegiado a favor del Almería. A Kevin Vázquez le clavaron los tacos en la tibia y terminó con una tarjeta amarilla. Nadie daba crédito a lo acontecido.

La desesperación y la inferioridad numérica llevaron al Sporting a encerrarse en su área, pero Arribas dio la vuelta al marcador con un tanto relativamente cómodo. Los rojiblancos siguen siendo blandos atrás y lo volvieron a pagar. Arribas remató a placer en el punto de penalti para que los tres puntos se quedaran en Almería.

Para rizar más el rizo, Corredera también fue expulsado en los instantes finales. El centrocampista se equivocó porque aplaudió al árbitro por su actuación. La segunda amarilla le llevó al vestuario antes de tiempo. Un error que el equipo pagará la próxima semana.

Ahora toca corregir los errores y aceptar que hay imprevistos que no se pueden controlar y contra los que hay que luchar. Es difícil para un equipo que suma la tercera derrota consecutiva. El equipo necesita reaccionar cuanto antes.