Alonso Miluca: «El Sporting de Gijón futbolísticamente lo es todo para mí; espero celebrarlo con tres puntos» Alonso Miluca será homenajeado este domingo en la previa del duelo ante el Albacete: «Es bonito ver que se acuerdan de ti»

«Es una cosa que se agradece mucho», reconocía Miguel Ángel Alonso Muñiz 'Miluca' (Gijón, 1942). El que fuera capitán rojiblanco en el ascenso de 1970 recibirá este domingo el homenaje del club en los prolegómenos del encuentro ante el Albacete (18.30 horas). «El Sporting de Gijón futbolísticamente para mí lo supone todo», reconocía la leyenda rojiblanca a EL COMERCIO a pocas horas del mencionado reconocimiento.

Trece años vistió Miluca la elástica rojiblanca. Tiempo más que de sobra para convertirse en uno de los referentes históricos del club de sus amores, dar nombre a una de sus peñas más ilustres –con más de cuarenta años de historia– y convertirse en el primer 'Molinón de Plata'. el trofeo con el que la Federación de Peñas rojiblanca distingue cada temporada a uno de sus jugadores. Miluca lo consiguió en el curso 1965-66. El de la pasada temporada fue Dubasin. Este domingo, ambos coincidirán en el verde del templo rojiblanco durante algunos minutos. «Me hace ilusión también por la gente de mi peña, que llevan 40 años y casi todos son socios».

Miluca recibirá el cariño de su parroquia en los instantes previos al arranque del duelo igual que lo hiciera hace dos semanas Díaz Novoa, en una iniciativa con la que el Sporting está reconociendo a algunas de sus leyendas en su 120 aniversario.

«Con 2-0 me conformo»

En lo estrictamente deportivo, los de Garitano buscarán romper la racha negativa –tres derrotas consecutivas–. «Con un 2-0 me conformo», ironizaba Miluca antes de reconocer que «valen más los tres puntos que cualquier homenaje». Sobre la marcha del equipo prefiere ser cauto: «Los tres primeros partidos se ganaron y la gente se vino arriba, como el año pasado. Ahora se han perdido, pero todo puede cambiar».

Más de 200 partidos con el Sporting, y medio siglo después del último, Miluca volverá a pisar el césped que tantos duelos les vio ganar. «Es bonito ver que se acuerdan de ti», concluye.