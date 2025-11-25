El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo En directo: los actos por el 25N en Asturias
Gerard Piqué, propietario del Andorra, viendo un partido desde la grada. EFE

El Andorra apuesta por repetir la atípica fórmula del éxito del Mirandés contra el Sporting

Un grupo de técnicos interinos del club que lidera Gerard Piqué, que podría estar el viernes en Gijón, apunta a dirigir al equipo andorrano en El Molinón mientras se cierra la contratación de un nuevo entrenador

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:37

Comenta

El Andorra, que visita El Molinón este viernes (20.30 horas) para enfrentarse al Real Sporting de Gijón, repetirá la atípica fórmula del éxito que empleó el Mirandés para derrotar al equipo rojiblanco en Mendizorroza hace casi tres semanas.

El club andorrano, del que el exfutbolista Gerard Piqué es propietario, ha dejado la preparación en manos de un grupo de técnicos interinos tras la destitución del domingo de Ibai Gómez y, salvo cambio radical en estas próximas horas, ellos serán los encargados de dirigir en Gijón al Andorra, que busca cortar una mala dinámica de ocho jornadas consecutivas sin ganar, con solo tres puntos conseguidos de 24 posibles.

Este cuerpo técnico estaría formado, según concretó 'Mundo Deportivo', por el preparador físico Aitor Yeto y el técnico Carles Manso, quien ostenta el cometido de 'team manager' dentro de la estructura del Andorra. Los dos estarían apoyados por Franco Gross, analista técnico. Alguno de ellos, como Yeto, ya asumió las riendas del proyecto en algún momento puntual de los últimos años.

El precedente de Antxon Muneta

De esta forma, si no hay cambio, el Andorra repetirá, en menos de un mes, la experiencia del Mirandés, quien se presentó al duelo contra el Sporting con un técnico interino y logró sacar el encuentro adelante (2-1). En aquel partido en Vitoria, el elegido fue Antxon Muneta, que dirigiría solo aquel encuentro, puesto que el Mirandés ya había cerrado en la víspera el fichaje del entrenador Jesús Galván.

En El Molinón, además, podría estar apoyando a su equipo Gerard Piqué, máximo accionista del Andorra. Uno de los entrenadores que más gusta en el club andorrano como sustituto de Ibai Gómez, por otra parte, es el exrojiblanco Rubén Albés.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  2. 2

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  3. 3 Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano
  4. 4 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  5. 5

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  6. 6

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  7. 7

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  8. 8 A prisión tras sembrar la alarma entre menores y conductores de Avilés: ocho delitos en menos de un mes
  9. 9 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  10. 10 ¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Gijón, Oviedo y Avilés?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Andorra apuesta por repetir la atípica fórmula del éxito del Mirandés contra el Sporting

El Andorra apuesta por repetir la atípica fórmula del éxito del Mirandés contra el Sporting