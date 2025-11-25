El Andorra apuesta por repetir la atípica fórmula del éxito del Mirandés contra el Sporting Un grupo de técnicos interinos del club que lidera Gerard Piqué, que podría estar el viernes en Gijón, apunta a dirigir al equipo andorrano en El Molinón mientras se cierra la contratación de un nuevo entrenador

Javier Barrio Gijón Martes, 25 de noviembre 2025, 14:37 Comenta Compartir

El Andorra, que visita El Molinón este viernes (20.30 horas) para enfrentarse al Real Sporting de Gijón, repetirá la atípica fórmula del éxito que empleó el Mirandés para derrotar al equipo rojiblanco en Mendizorroza hace casi tres semanas.

El club andorrano, del que el exfutbolista Gerard Piqué es propietario, ha dejado la preparación en manos de un grupo de técnicos interinos tras la destitución del domingo de Ibai Gómez y, salvo cambio radical en estas próximas horas, ellos serán los encargados de dirigir en Gijón al Andorra, que busca cortar una mala dinámica de ocho jornadas consecutivas sin ganar, con solo tres puntos conseguidos de 24 posibles.

Este cuerpo técnico estaría formado, según concretó 'Mundo Deportivo', por el preparador físico Aitor Yeto y el técnico Carles Manso, quien ostenta el cometido de 'team manager' dentro de la estructura del Andorra. Los dos estarían apoyados por Franco Gross, analista técnico. Alguno de ellos, como Yeto, ya asumió las riendas del proyecto en algún momento puntual de los últimos años.

El precedente de Antxon Muneta

De esta forma, si no hay cambio, el Andorra repetirá, en menos de un mes, la experiencia del Mirandés, quien se presentó al duelo contra el Sporting con un técnico interino y logró sacar el encuentro adelante (2-1). En aquel partido en Vitoria, el elegido fue Antxon Muneta, que dirigiría solo aquel encuentro, puesto que el Mirandés ya había cerrado en la víspera el fichaje del entrenador Jesús Galván.

En El Molinón, además, podría estar apoyando a su equipo Gerard Piqué, máximo accionista del Andorra. Uno de los entrenadores que más gusta en el club andorrano como sustituto de Ibai Gómez, por otra parte, es el exrojiblanco Rubén Albés.