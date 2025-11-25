Jiménez examina a Álex Lozano y Christian Ferreres para el Sporting - Andorra el viernes El entrenador abulense, ante la posible baja de Jonathan Dubasin frente al Andorra, citó para el primer entrenamiento de la semana a los dos extremos del filial

Javier Barrio Gijón Martes, 25 de noviembre 2025, 14:00

Borja Jiménez citó esta mañana a los canteranos Álex Lozano y Christian Ferreres frente a la lesión de Jonathan Dubasin, quien, después de terminar con problemas en el abductor el pasado sábado y caerse de la convocatoria del Real Sporting de Gijón en El Alcoraz el mismo domingo, tenía previsto someterse esta mañana a más pruebas. El delantero catalán, que apunta a ser baja para esta jornada, volvió a ser el gran ausente de la sesión, junto a Loum, Pablo García y Kevin Vázquez.

El entrenador abulense comenzó así la preparación para el partido del viernes frente al Andorra (20.30 horas). Sin el juvenil Nico Riestra, que se recupera de una rotura muscular y que había estado en las últimas semanas en dinámica del primer equipo, Jiménez está examinando las alternativas que hay en el filial para la banda derecha.

En el caso de Christian Ferreres, el extremo, de 21 años, que ha jugado doce partidos con el filial y ha marcado cuatro goles, ya estuvo presente en los entrenamientos del primer equipo en el marco de la Copa del Rey. Incluso llegó a ir convocado para el desplazamiento a Mieres, pero no tuvo minutos.

Vuelta a la competición ante el Titánico

Lozano, por su parte, ha tenido que lidiar en este inicio de temporada con los problemas físicos. De hecho, el canterano, uno de los jugadores en los que más expectativas tiene depositadas el club a corto plazo, regresó este fin de semana a la competición con el Sporting Atlético en el tramo final del encuentro frente al Titánico en Pola de Laviana.

Lozano, de 20 años, ya debutó en 2023 con el primer equipo, con el que ha disputado un total de siete partidos entre liga y Copa. El extremo, que la pasada temporada salió cedido al Irún de Primera RFEF, primero, y al San Fernando, de Segunda RFEF, después, se estrenó hace algo más de dos años en el final de un encuentro disputado en el José Zorrilla frente al Valladolid, en la primera jornada del campeonato 2023-2024.