El aniversario con remontada de Queipo en el Sporting «No pensaba que iba a jugar cien partidos con el Sporting. Ver esta camiseta, con este número tan grande, impresiona», agradece el canterano

En el renacimiento de Dani Queipo, que confirmó con otro buen par de partidos con los que alcanzó sus cien encuentros con el Sporting, hay mucho de reconstrucción mental. Desde su ascenso al primer equipo ha mostrado que tiene cabida en el proyecto y que es un jugador interesante por su versatilidad y capacidad para hacer goles. Pero se vio metido en un socavón este curso, agrandado por el 'marcaje' que le hizo un sector de El Molinón.

«Tuve una conversación con él antes de su primera titularidad, imaginando cosas que podrían pasar», desveló Borja Jiménez en Anoeta. En la crisis de Dani Queipo, aprecian desde Mareo, había más del bajón de nivel del colectivo en el tramo final de la 'era Garitano' que del rendimiento individual del jugador, muy autoexigido por su carácter responsable y su fuerte sentimiento de pertenencia al Sporting.

El técnico abulense ha tratado de descargarle de presión en las últimas semanas, convencido de que es un futbolista importante para su proyecto, potenciando sus virtudes. Así, el canterano, de 23 años, ha entrado en su rueda, participando en los tres últimos encuentros. Los dos de liga, como titular. Simbolizando mejor que nadie el renacimiento del Sporting en esta semana de diciembre. «Estamos muy felices por él», enfatizó Jiménez, quien destacó que «hoy –por el sábado– cumple cien partidos con el club». «Centenario... Es una locura. Se dice pronto, nunca piensas que vas a jugar cien partidos con el Sporting. Tampoco lo pensaba cuando debuté y ver la camiseta con este número tan grande, impresiona», acertaba a decir el futbolista rojiblanco sobre el césped de Anoeta. El siguiente que tiene a tiro los cien partidos es Nacho Martín, que apunta a cumplirlos el sábado.

La afición homenajeó a Queipo cuando fue sustituido por Gaspar, en el minuto 69, y volvió a hacerlo cuando todo había terminado y asomó por el túnel de vestuarios con la camiseta conmemorativa con la que le obsequió el club. «¡Eres muy grande tío!», se escuchó desde la grada.

Un paso al frente

Jiménez ha tratado de reforzar la autoestima de Queipo, de convencerle de que está capacitado para rendir a un alto nivel. Y, de paso, también lo ha hecho con el grupo. El 'stage' en el País Vasco ha tenido un trasfondo especial, más allá del mejor aprovechamiento del tiempo. El técnico y sus ayudantes han utilizado estos cuatro días de convivencia para estrechar lazos con los futbolistas y fijar las bases que normalmente se asientan en una pretemporada.

El equipo ya insinuó un paso al frente a nivel defensivo contra el Mirandés, en la Copa, pero lo completó el sábado con una actuación más redonda con y sin balón ante el que era el mejor local de la categoría. Una semana tras la que Borja Jiménez confía en reconducir el rumbo de noviembre.

