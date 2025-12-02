El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dani Queipo, el viernes, en el partido del Sporting de Gijón contra el Andorra. ARNALDO GARCÍA

Dani Queipo busca reivindicarse a las puertas de los cien partidos con el Sporting de Gijón

El canterano del Sporting de Gijón, que regresó a la titularidad ante el Andorra, está en disposición de alcanzar la mágica cifra esta semana

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 06:54

Comenta

Dani Queipo (Oviedo, 2002) vivió el viernes una noche dura, exigente y con las emociones a flor de piel. Por un lado, el canterano ... del Sporting de Gijón regresó a la competición dos meses exactos después de disputar sus últimos minutos en la Liga y, encima, lo hizo formando parte del once titular. Por otro, el atacante se retiró emocionado por los aplausos que le dedicó buena parte de El Molinón, que le había silbado unas semanas atrás, cuando fue sustituido por Manu Rodríguez.

