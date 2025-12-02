Dani Queipo busca reivindicarse a las puertas de los cien partidos con el Sporting de Gijón

Dani Queipo (Oviedo, 2002) vivió el viernes una noche dura, exigente y con las emociones a flor de piel. Por un lado, el canterano ... del Sporting de Gijón regresó a la competición dos meses exactos después de disputar sus últimos minutos en la Liga y, encima, lo hizo formando parte del once titular. Por otro, el atacante se retiró emocionado por los aplausos que le dedicó buena parte de El Molinón, que le había silbado unas semanas atrás, cuando fue sustituido por Manu Rodríguez.

Ahora, con la duda en torno al estado de Gaspar y la lesión de Dubasin, el canterano dispondrá de partidos por delante para reivindicarse y, además, en un momento especial. La semana por la que transita tiene componentes y circunstancias para poder dar un barniz importante a su trayectoria. Queipo está en disposición de alcanzar los cien partidos con el Sporting el sábado en San Sebastián.

No es algo seguro, estando sujeto al criterio de Borja Jiménez. El técnico debe encontrar la fórmula para regular cargas y ver afectado lo menos posible el rendimiento del equipo ante la disputa de dos partidos en apenas cuatro días. Y, además, en un momento en el que las lesiones y los contratiempos no le están dando tregua. En ese sentido, Queipo parece haber dado un paso al frente, persuadiendo al entrenador sobre su capacidad.

Con su participación ante el Andorra, el extremo, de 23 años, ha disputado un total 98 partidos con el Sporting. Si mañana en Vitoria participa en la Copa, en la eliminatoria contra el Mirandés (Mendizorroza, 20 horas), se quedaría a un solo encuentro de ser centenario, un hecho que podría consumar el sábado en Anoeta, en el partido contra la Real B (18.30 horas). Todo dependerá de la selección de personal y de las combinaciones que realice el entrenador, que tiene cuatro partidos por delante –incluida la Copa– para cerrar diciembre.

Borja Jiménez ya anticipó el jueves, en la rueda de prensa previa al partido contra el Andorra, que detectaba un crecimiento del futbolista en los entrenamientos. «Dani es el que no ha participado con nosotros, pero cada vez le vemos mas activo, creemos que esta más cerca de poder hacerlo», anunció el técnico, que, veinticuatro horas después, le otorgaría la vacante de Dubasin. También expresaría su cariño hacia las emocionadas lágrimas del canterano, al que se abrazó tras ofrecer 76 minutos a buen nivel: «Dani inició con dudas y lo acabaron ovacionando».

Debut con Abelardo

Queipo, que dio el salto al primer equipo de la mano de Abelardo, con el que debutó precisamente en un duelo contra el Mirandés el 13 de agosto de 2022, cumple su cuarta temporada en la primera plantilla dentro de un momento sensible. En los despachos de Mareo se planteó hace varios días, a petición de sus agentes, la posibilidad de buscarle una cesión en este mercado que pudiera resultar interesante para las dos partes frente a su inactividad. El Sporting, no obstante, opta por mantener la cautela y no mover ficha aún, como ha venido informando EL COMERCIO, hasta tener un retrato completo de las necesidades de la plantilla y los rendimientos de los futbolistas.

Queipo, además, es un futbolista muy querido a nivel interno por su compromiso y por su capacidad para irrumpir desde segunda línea y hacer goles, una cualidad que explotó sobre todo en la época de Miguel Ángel Ramírez. También se valora el hecho de que el Sporting no está sobrado de futbolistas de banda. En todo caso, hasta el viernes pasado, el canterano solo había tenido participación con Jiménez en la eliminatoria de Copa del Rey.