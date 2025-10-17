Apelación desestima el recurso del Sporting de Gijón por Kevin Vázquez El lateral cumplirá un partido de sanción y no jugará en Valladolid

Andrés Maese Gijón Viernes, 17 de octubre 2025, 19:07

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol desestimó el recurso presentado por el Sporting de Gijón por la tarjeta roja que vio Kevin Vázquez en el duelo del pasado fin de semana ante el Racing de Santander.

El lateral vio la cartulina roja directa por una acción que el colegiado consideró peligrosa. «En el minuto 90 el jugador (20) Vazquez Comesaña, Kevin fue expulsado por el siguiente motivo: Por hacer una entrada en forma de plancha golpeando en el costado del jugador adversario, haciendo uso de fuerza excesiva y en la disputa del balón. El jugador adversario no necesitó asistencia», redactó en el acta del encuentro.

La entidad rojiblanca consideró excesivo el castigo de Vázquez, ya que en la repetición de la acción apenas se aprecia contacto entre la pierna del lateral y el cuerpo del rival. De ahí que presentara un recurso para intentar evitar el partido de sanción propuesto por Jesús Orellana.

Con la desestimación, por parte del Comité de Apelación, al recurso del Sporting, Borja Jiménez no podrá contar con Kevin Vázquez para el duelo en Valladolid. Su ausencia será suplida por el canterano Iker Martínez, que ya trabajó con el primer equipo durante la semana ante la posibilidad de que no se le levantara el castigo a Vázquez.