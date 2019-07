Babin: «Veo a un Sporting diferente al de otros años»

Uno de los referentes en el vestuario del Sporting está feliz en Gijón. Jean-Sylvain Babin se siente importante en el cuadro rojiblanco y entiende que su rol en el vestuario coge mayor protagonismo con el paso de los años. «Tengo que guiar a los jóvenes. Espero aprender, pero tengo que dar un paso más», indicó.

El central ve a un Sporting «diferente» al de otras temporadas. Su explicación se basa en el choque del sábado en Salamanca: «Vamos todos a una. Contra el Getafe fuimos intensos, respondimos a los duelos individuales y dimos la cara».

Al Babin se le ve en forma. Un año más su físico muestra un peso adecuado y espera «tener el mismo rendimiendo que el pasado curso», aunque lo que le importa es que «el equipo esté en forma durante la temporada».

Agradecido por su renovación, mandó un mensaje dando las gracias a la directiva y al director deportivo, Babin aseguró que «el club está cumpliendo con lo que me dijo cuando firmé». La promesa no fue otra que crear un equipo competitivo: «Este año los fichajes llegaron pronto, estamos haciendo un buen grupo y el club está cumpliendo con todo lo que me dijo cuando firmé. Se ha traído a gente importante como Javi Fuego y Manu García».