Borja Jiménez pierde a Nico Riestra y Pablo García para las próximas semanas por una lesión

Debutó en Segunda División el pasado fin de semana con el Sporting y ahora estará apartado de los terrenos de juego durante, al menos, tres semanas. Nico Riestra sufre una lesión en los isquiotibiales que no le permite trabajar con normalidad.

Se confirmaron los peores pronósticos para el juvenil Nico Riestra. El fin de año no podía estar terminando de la mejor manera para un futbolista que se había ganado la confianza de Borja Jiménez. El preparador se fijó en el extremo y le hizo debutar en la Copa del Rey ante el Caudal de Mieres sin que ni tan siquiera hubiese jugado un minuto con el filial rojiblanco.

La ascensión de Nico Riestra se completó el pasado domingo ante el Eibar. Jugó sus primeros minutos en el fútbol profesional en El Molinón. Lo que nadie esperaba es que tres días después se confirmara la lesión que sufre. Una pequeña rotura en los isquiotibiales es la culpable de que tenga que parar en seco.

Como es lógico, ayer ya no formó parte de la sesión matinal que completó el primer equipo en las instalaciones de Mareo. Además del extremo, Pablo García y Kevin Vázquez tampoco estuvieron con el grupo.

Los dos laterales continúan ejercitándose al margen realizando trabajos específicos para recuperarse de sus respectivas lesiones. No son los únicos futbolistas que se encuentran en la enfermería rojiblanca. Juan Otero también trabaja para volver a la competición, aunque el caso del colombiano es diferente.

Si bien la pasada semana ya se vio a Otero trabajar junto al resto de sus compañeros, esta semana continúa con su recuperación al mismo ritmo que el grupo.

Pablo García, baja por pubalgia

Otro canterano con el que tampoco podrá contar el técnico abulense es Pablo García. El lateral izquierdo del Sporting, aquejado de una pubalgia, «se queda fuera de la dinámica del grupo». El club anunció que el lateral ha iniciado ya el «proceso de readaptación» para solucionar la lesión.

