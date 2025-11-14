Borja Jiménez: «No me preocupa la debilidad defensiva del último partido»

Andrés Maese Gijón Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:50 | Actualizado 13:59h. Comenta Compartir

Sin Otero, sin Gaspar Campos y sin Pablo García. Así es como se plantea el encuentro del domingo, 16.15 horas, al Sporting de Gijón de Borja Jiménez. El preparador, en principio, no podrá contar con ninguno de los tres futbolistas.

La ausencia de Otero era esperada, pero Pablo García «no está condiciones porque lleva, desde que llegamos, arrastrando molestias en el pubis. Ahora le impiden jugar», comentó sobre el rojiblanco.

En el caso de Gaspar Campos, que sí trabajó con el grupo, su ausencia parece que quedó descartada por el propio entrenador. «No está al cien por cien», apuntó sobre el canterano. Pese a ello, se probará en el último entrenamiento de la semana antes de enfrentarse al Eibar.

Así pues, se termina la primera semana con sabor amargo en Mareo desde que Borja Jiménez se hizo con el cargo de entrenador. «Hemos tratado la derrota con naturalidad. Fuimos autocríticos desde el primer momento porque no estuvimos cómodos y se nos notó en el campo. No estuvimos en nuestra mejor versión y eso sí que coincidimos todos en que la necesitamos para ganar a cualquier rival», subrayó.

Respecto al encuentro ante el Mirandés, destacó que «no estoy preocupado por la debilidad defensiva del otro día. No podemos hacer un análisis semanal en función de los resultados. Hacemos un análisis mucho más táctico de todo lo que ocurre para tener una visión mucho más global de las cosas».

El Eibar es el peor visitante. Tan solo ha sumado un punto fuera de su feudo en lo que va de Liga. «La semana pasada nos enfrentamos al peor local de la Liga y nos ganó. No me dicen nada los datos. El otro día ganaron dándole la vuelta dos veces al resultado. Parece un tópico, pero la realidad y la sensación que tengo es que en cada semana la diferencia con los rivales es muy pequeña», recordó Jiménez.