«Han sido unas horas de bastante lío... Y todavía me quedan bastantes mensajes por responder». Borja López (Gijón, 1994) es el representante gijonés ... de la hazaña deportiva del fin de semana. La Agrupación Deportiva Ceuta, club en el que milita, rubricó el domingo su ascenso, imponiéndose en Fuenlabrada. «Ahora nos queda celebrarlo este fin de semana en casa, que creo que va a ser increíble», cuenta el zaguero criado en Mareo.

–¿Cómo ha sido vivir ese ascenso histórico desde Ceuta?

–Desde que llegué ya vi la ilusión de la gente porque la temporada estaba yendo bien y era posible subir. Es un equipo que lleva tiempo haciendo las cosas bien, logrando 'play off' la temporada pasada, pero yo creo que nadie se esperaba esto. Estamos muy contentos y orgullosos.

–¿Cuáles han sido las claves?

–El grupo es muy bueno, también se nota la ilusión de la gente por las calles, que te lo transmite día a día, hay un gran cuerpo técnico... Todo ello hacía que las cosas salieran más naturales.

–Solo cuatro derrotas en toda la Liga, pero es que la última data del 17 de noviembre...

–Y además la manera en que se producen esos partidos, de querer dominar el balón y el encuentro. Llevamos 23 partidos sin perder en Liga y eso es porque hay algo grande detrás. Todos dentro del vestuario sabíamos que íbamos a ascender, ya fuera directos o en 'play off', lo que sí me parece increíble es haberlo logrado con dos jornadas de antelación.

–Real Murcia, Ibiza, Alcorcón, Fuenlabrada, Recreativo, además de los filiales de Madrid, Betis o Villarreal. No se puede decir que fuera un grupo fácil.

–Sí, desde un principio no éramos favoritos con todos esos que nombras. Obviamente, tienen más nombre e historia en Segunda e incluso alguno en Primera. Hace 45 años que un equipo ceutí no estaba en el fútbol profesional, pero con trabajo y humildad lo hemos podido conseguir. Al final, tener un equipo profesional sirve para poner en el mapa a la ciudad.

–Tres ascensos en cinco años. Se dice pronto, ¿no?

–El salto de los últimos años ha sido muy grande. Uno de nuestros compañeros, Aishar, llegó al Ceuta estando en Tercera, en verano de 2020, y ha subido a Segunda RFEF, a Primera RFEF y ahora a Segunda División. Y lleva cinco temporadas.

–Usted llegó al equipo en marzo. Habiendo jugado en clubes de grandes ciudades como Madrid o Barcelona, y medianas como A Coruña y Gijón, ¿cómo se siente allí?

–Me he sentido uno más desde el día que llegué. Me ha sorprendido lo bien que te trata la gente, lo feliz y fácil que es la vida aquí y la pasión que hay por el fútbol. Al final la sensación es un poco parecida a estar en una ciudad del sur de la Península como puedan ser Cádiz o Málaga, solo que aquí estamos rodeados del mar y de Marruecos.

–Acabó contrato con el Leganés el verano pasado y hasta marzo no se incorporó al equipo. ¿Cómo fueron esos meses y qué pasó?

–Sí, la verdad que para mí desde verano han sido meses duros. No quería verme en una situación así. Son cosas que pasan en el fútbol, pero pensaba que en el primer mercado, el de verano, podía haber tenido alguna cosa. Luego en el mercado de invierno ya sabes que es más complicado todo. Sí que es verdad que no he tenido la importancia que me hubiera gustado, pero sabía la situación a la que venía, con una temporada avanzada y en un equipo que estaba funcionando bien. Necesité mis dos o tres semanas de aclimatación y ahora me estoy encontrando bastante cómodo.

–Las imágenes de la celebración el otro día llegando en ferry al muelle de Ceuta... No se pueden ver en otras ciudades y supongo que lo hace todo especial, ¿no?

–Sí, el tema de los desplazamientos es muy peculiar porque al no tener aeropuerto en la ciudad hay que utilizar el helicóptero o el ferry para llegar a Ceuta desde la Península. Nuestros viajes fuera de casa son un poco odisea todos. Y lo del ferry el otro día fue increíble. No sé ni cómo pudimos pasar el Estrecho porque iba todo el rato botando.

«Un campo que aprieta»

–El año que viene jugará allí el Sporting. ¿Qué se pueden esperar los aficionados que viajen?

–El Alfonso Murube es un campo que aprieta mucho y en el que la gente está muy encima del terreno de juego, apoyando mucho al equipo. Se parece a otros de la categoría, quizá como Anduva o Ipurúa. Estoy convencido de que se van a llevar la buena impresión de lo que es la ciudad, además hace buen tiempo casi en cualquier época del año. Es un trayecto largo, pero si alguno tiene posibilidad de venir seguro que va a volver encantado.

–Hablando de volver... Lo suyo y el Sporting es un capítulo cerrado, ¿o habrá una tercera parte?

–Yo siempre tengo las puertas del Sporting abiertas. Es mi club. Pero no sé si se va a dar la oportunidad o no, ni depende de mí.

–¿Cómo ha visto la temporada de los rojiblancos?

–Es verdad que no ha sido fácil, pero habrá que ver cómo se resuelven estas semanas y los planteamientos que quieren hacer para el próximo año. Yo siempre espero ver al Sporting arriba como la temporada anterior.