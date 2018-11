Cordero se engancha a la titularidad Cordero, ayer, despeja un balón frente al francés Mathieu Peybernes. / ARNALDO GARCÍA A la lesión de Canella se suma la de Noblejas, quien estará como mínimo dos semanas de baja por una rotura muscular en el adductor J. BARRIO GIJÓN. Martes, 27 noviembre 2018, 02:48

La oportunidad ha llegado para Carlos Cordero (Mérida, 1996), quien puede terminar el año como el lateral izquierdo titular del Sporting. Dependerá de la evolución que muestre Javi Noblejas, abatido la semana pasada cuando notó un intenso dolor en su musculatura. La resonancia magnética a la que fue sometido en las últimas horas confirmó que el defensa madrileño, que no tiene mucha fortuna este año, sufre una rotura muscular en su adductor izquierdo. Traducido a tiempo, entre dos y tres semanas fuera de los planes de José Alberto.

No es la única, con el lateral izquierdo bajo mínimos. Roberto Canella rompió y se forzó en el Carlos Tartiere, sufriendo una rotura en su sóleo izquierdo que le deja fuera de combate durante un mes. Lo más probable es que ya no regrese hasta 2019, aunque dependerá de su evolución y de la necesidad del equipo. Como mucho podría alcanzar los últimos partidos de diciembre. Todo esto deja a Cordero en disposición de disputar los cinco próximos partidos, incluida la vuelta de la Copa del Rey en Ipurúa, aunque para esta cita el entrenador del Sporting podría buscar una alternativa para no arriesgar con el único defensa zurdo que tiene ahora mismo para esta posición.

Llegado a Gijón hace dos veranos, procedente del Unión Deportiva Fuente de Cantos extremeño, con el que competía en Tercera, Cordero se convirtió pronto en un jugador muy importante para José Alberto en el filial, que exprimió esa dualidad que tiene para jugar como central por la izquierda o de lateral zurdo. Su juventud (22 años) provocó que los técnicos de Mareo intuyeran en él una mayor proyección de futuro, optando por potenciar al extremeño, que hizo la última pretemporada con el primer equipo y comenzó a ejercitarse con regularidad durante el trabajo semanal, por delante de Víctor Ruiz, que se marchó al filial del Atlético.

Con el avance de la pretemporada, sin embargo, Baraja consideró que hacía falta incorporar otro lateral izquierdo más para competir con Canella, por lo que llegó Noblejas. A raíz de este movimiento perdió gas Cordero en los planteamientos de futuro. La promoción de José Alberto, por el contrario, le ha empujado hasta la titularidad. El técnico, uno de sus principales avalistas en la casa, no tuvo muchas dudas la semana pasada para alistarle como titular en Los Cármenes. El extremeño, que disputó sus primeros minutos con el primer equipo del Sporting en Granada, respondió a la confianza, bien asociado con Traver, y completó un notable partido, pese a que delante tenía un hueso como Antonio Puertas.

Futbolista fuerte y combativo, disciplinado tácticamente, con buen golpeo de balón y con recursos en el plano técnico para desenvolverse con soltura, Cordero volverá a incrustarse en el lateral izquierdo el sábado frente al Tenerife (El Molinón, 20.30 horas), en lo que será su bautizo a lo grande con el primer equipo rojiblanco. A partir de ahí, dependiendo de su rendimiento, podría convertirse en algo más que una alternativa. El entrenador ovetense tiene mucha confianza en sus posibilidades.

Zalaya y Guille Rosas

Por otra parte, Babin no se ejercitó en el entrenamiento de ayer por una afección viral, permaneciendo en su domicilio por protocolo del club, aunque está disponible para el sábado. Ante las ausencias en defensa, en ese sentido, José Alberto echó mano del central del filial Zalaya y del lateral juvenil Guille Rosas, quien recientemente debutó con la selección española sub 19.

