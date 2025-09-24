El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Manuel Ángel Pérez, el sábado, mostrando la roja a Guille Rosas en la segunda parte del encuentro de Almería. LOF

El Comité de Árbitros recibirá el martes al Sporting de Gijón tras el escándalo de Almería

El CTA ve un error arbitral en el juicio de la entrada de Thalys a Kevin Vázquez y un acierto en la segunda tarjeta a Guille Rosas

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 06:54

Una delegación del Sporting, previsiblemente encabezada por David Guerra, tiene previsto desplazarse la próxima semana a Madrid para reunirse el martes con miembros ... de la renovada ejecutiva que está al frente del Comité Técnico de Árbitros, que preside Fran Soto desde este verano. El club solicitó de manera formal esta visita, tras lo sucedido el fin de semana en Almería y durante los contactos mantenidos en las últimas horas, y el CTA aceptó.

