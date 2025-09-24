El Comité de Árbitros recibirá el martes al Sporting de Gijón tras el escándalo de Almería

Una delegación del Sporting, previsiblemente encabezada por David Guerra, tiene previsto desplazarse la próxima semana a Madrid para reunirse el martes con miembros ... de la renovada ejecutiva que está al frente del Comité Técnico de Árbitros, que preside Fran Soto desde este verano. El club solicitó de manera formal esta visita, tras lo sucedido el fin de semana en Almería y durante los contactos mantenidos en las últimas horas, y el CTA aceptó.

La nueva ejecutiva del colectivo arbitral, que fue presentada en julio, está tratando de impulsar una nueva forma de actuar, con una política aperturista y transparente en relación a la asunción de errores cometidos y, también, a la explicación de las jugadas más dudosas para los futbolistas, entrenadores y los propios aficionados.

En esa cita, el Sporting podrá ver de primera mano cómo funcionan algunos de los protocolos internos durante el arbitraje de un partido, incluso escuchar los audios, ver cómo se revisan las jugadas y formular las cuestiones que considere pertinentes, incluidas las relativas al partido disputado en Almería.

Con respecto a este encuentro, el Comité Técnico de Árbitros empezó a analizar el lunes lo sucedido durante la última jornada. Y, por supuesto, el partido del Sporting. En Las Rozas, como adelantó ayer EL COMERCIO.es, se asume como un error el juicio que hicieron Manuel Ángel Pérez, árbitro de campo en este partido, y de Rubén Ávalos Barrera, el colegiado que se encontraba al frente del VAR, de la entrada del delantero brasileño Thalys sobre Kevin Vázquez.

El gallego terminó con amarilla, pese a recibir un plantillazo del delantero brasileño en la tibia durante la disputa de un balón en el centro del campo, en la segunda parte. Revisada la acción, los especialistas entienden que, si bien el gesto con el pie de Thalys indicaba que buscaba 'pinchar' el balón, no agredir a Kevin, la realidad es que terminó impactando con los tacos en la espinilla derecha del gallego, lo que constituye una acción de juego brusco grave y, por consiguiente, roja. El brasileño tendría que haber sido expulsado.

Como medida sancionadora, Rubén Ávalos Barrera no estará en la Sala VOR esta jornada. A Manuel Ángel Pérez, por su parte, no le toca arbitrar este fin de semana. En todo caso, el colegiado madrileño tiene muchas opciones de ser también apartado de la siguiente.

La situación de Guille, por contra, se interpretó, como también adelantó ayer este medio, de forma diferente en Madrid, considerando que el árbitro acertó al mostrarle la segunda amarilla, lo que supuso su expulsión en el minuto 51. El CTA también profundizó en las últimas horas en esa acción, apreciando que el canterano pasó varios segundos fuera del campo, doliéndose. Así, la cúpula arbitral coincidió en juzgar como acertada la amarilla que Manuel Ángel Pérez mostró a Guille porque, al pasar ese tiempo fuera, tendría que haber pedido permiso para volver.

Enviadas las alegaciones

El Sporting terminó de dar forma y de tramitar ayer, a mediodía, las alegaciones previas por esa tarjeta del lateral, la segunda que vio Álex Corredera y la de Kevin Vázquez, presentándolas ante el Comité de Competición. Este organismo se reúne habitualmente hoy, pero, con la jornada entre semana en Primera División, está por ver. En condiciones normales, este miércoles se conocería el fallo y, si no resultara favorable, el club tendría entonces la alternativa de acudir a Apelación.

De todas, la que parece más factible que pueda ser retirada es la de Kevin Vázquez, sobre todo con las consecuencias de la acción que quedaron reflejadas en la pierna del gallego. Con Guille y Corredera, sin embargo, hay más escepticismo. El lateral sostiene que no se dio cuenta de que el partido estaba parado, recordando, además, que no llegó a ser atendido. Corredera, por su parte, explicó que el aplauso que hizo tras el último ataque del Sporting no escondía ninguna burla hacia la actuación arbitral y que estaba dirigido a Juan Otero. Los dos, si nada cambia en estas próximas horas, serán baja para el partido que el equipo disputará el domingo frente al Albacete (El Molinón, 18.30 horas).