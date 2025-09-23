El Comité Técnico de Árbitros asume como un error la amarilla a Kevin y la ausencia de una sanción para Thalys La entrada del delantero al gallego, merecedora de la expulsión. Ávalos Barrera no estará este fin de semana en el VAR y la segunda amarilla a Guille se considera acertada

El Real Sporting de Gijón presentó este mediodía, como tenía previsto, alegaciones previas ante el Comité de Competición por las segundas amarillas que vieron Guille Rosas y Álex Corredera en el transcurso del partido disputado en Almería, lo que provocó las expulsiones de ambos jugadores, y también por la tarjeta que vio Kevin Vázquez.

De forma paralela, el CTA, que está impulsando una política más aperturista con su nueva ejecutiva, ha analizado con detalle en estos primeros días las acciones críticas del encuentro. En Las Rozas, según ha podido saber EL COMERCIO, se asume como un error cómo juzgaron Manuel Ángel Pérez, árbitro de campo, y Rubén Ávalos Barrera, el colegiado al frente del VAR, la entrada de Thalys a Kevin Vázquez, que terminó con amarilla, pese a que este recibió un plantillazo del delantero brasileño. Como respuesta, Ávalos Barrera no estará en la Sala VOR esta jornada. A Manuel Ángel Pérez, por su parte, no le toca arbitrar este fin de semana.

Se considera que, si bien el gesto con el pie de Thalys buscaba controlar el balón, no agredir a Kevin, terminó impactando en la tibia del gallego con la planta del pie, lo que constituye una acción de juego brusco grave y, por consiguiente, roja.

La situación de Guille Rosas se ve de forma diferente desde Madrid, sosteniendo que el árbitro madrileño acertó al mostrarle la segunda cartulina amarilla, lo que supuso su expulsión en el minuto 51. El CTA ya habría analizado también esa acción, interpretando que el canterano pasó varios segundos fuera del campo, doliéndose.

A partir de ahí, los árbitros parecen coincidir en señalar como correcta la amarilla que Manuel Ángel Pérez le mostró porque, al pasar ese tiempo fuera, Guille tendría que haber pedido permiso para volver al campo.

