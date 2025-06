Corredera, ya en el Sporting de Gijón, entra en contacto con Mareo

Javier Barrio Gijón Jueves, 19 de junio 2025, 00:10 Comenta Compartir

En 48 horas de ajetreo, sin tregua, Álex Corredera entró en contacto con Gijón, con el Sporting, y hoy, si no hay un cambio en su agenda, abandonará Asturias con todos los deberes hechos para seguir disfrutando de sus vacaciones en Santa Cruz de Tenerife. La operación ya está documentada, pendiente únicamente de un trámite con el Khimki ruso, el club del que llega y que se encuentra inmerso en un grave proceso de quiebra. Ayer, precisamente, anunció públicamente el cese definitivo de su actividad, en lo que parece el inicio de su desaparición y el punto y final de su historia.

Esto, en principio, demora por el momento la oficialidad de la incorporación del mediocentro, hasta 2028, aunque se espera que sea cuestión de días y de horas. El futbolista pasó todos los reconocimientos médicos, sin problemas, y únicamente queda ese último paso derivado de la situación institucional del Khimki, que tiene que ir solventando poco a poco todos los procesos administrativos que tiene pendientes en el corto plazo. Entre ellos, algún trámite burocrático con los futbolistas que estuvieron allí.

La jornada de ayer de Corredera volvió a ser maratoniana, conociendo Mareo. El mediocentro, que se dejó ver por la tarde, recorrió con agrado las instalaciones y conoció a algunos de los trabajadores del club, saludando a David Guerra y a Israel Villaseñor, con el que había estado ya el martes. Completó las pruebas médicas –una parte final en Mareo– y aprovechó algún hueco para iniciar la búsqueda de vivienda.

El fichaje de Pablo Vázquez, a la espera del acuerdo final entre el jugador y el Deportivo de La Coruña

Acuerdo avanzado

Por otra parte, el Sporting sigue pendiente de la desvinculación de contrato del central Pablo Vázquez, que mantiene abierta una negociación con el Deportivo de La Coruña para activar su salida. El club gijonés tiene un acuerdo avanzado con el central valenciano, de 30 años, pero el escollo sigue estando en la negociación del futbolista con el Deportivo que, si bien en un inicio le comunicó que no iba a tener tanta presencia como el curso pasado, cuando fue indiscutible en el once, no está dando facilidades para su salida.

