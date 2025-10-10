Dani Martín, portero del Tenerife: «El Sporting tiene buen equipo y puede hacer mucho más de lo que se ha visto»

Dani Martín (Gijón, 1998) sigue siendo seis años después de la operación uno de los traspasos que más dinero dejó en las arcas del Sporting. El portero puso rumbo a Sevilla con 21 años para pasar a formar del Betis, donde no le acompañó la suerte. En Málaga, Andorra y Elda saben bien de la calidad de un guardameta que este verano decidió aceptar la oferta del Tenerife en Primera RFEF a pesar de contar con opciones de seguir en Segunda. Hasta el momento, la apuesta no puede ir mejor: se encuentra «feliz» en lo personal y cuenta los partidos de su equipo por victorias, con solo dos goles encajados, los mejores números de las tres primeras categorías del fútbol español.

–Su Tenerife va como un tiro.

–Tenemos un equipazo para la categoría y estamos en racha.

–Tienen muchos jugadores, como usted, que podrían estar en categorías superiores.

–Al final, los nombres no ganan partidos. Hay que jugar y cada encuentro es un mundo. Nos toca ir a Cáceres y no sabemos ni cómo está el campo. Cada rival es diferente y hay que sacar los puntos como sea.

–Cuatro porterías a cero y dos goles en contra. ¿Cómo se encuentra?

–Bien, los números están ahí. Desde que llegué a la isla me encontré muy cómodo, me han recibido muy bien y dado confianza. Me encuetro en uno de los mejores momentos de mi carrera, lo estoy disfrutando.

–Venía de dos temporadas con continuidad en Segunda. ¿Qué le atrajo de esta oferta?

Volver a Gijón: «Me encantaría, pero solo pienso en el Tenerife, en subir y, si se puede, subir otra vez»

–Cuando llevas dos temporadas jugando en Segunda, con participación, pero en el equipo no salen bien las cosas y acabas descendiendo, te planteas que a lo mejor es bueno dar un paso atrás para coger un buen impulso y volver a la categoría en un muy buen equipo, con historia. Es un sitio donde puedes crecer junto al club. Y está la otra parte de sentirte querido. Estoy contento y agradecido.

–Su primera conversación con el Tenerife entiendo que le sorprendió.

–Casi no había acabado la Liga y estaba tranquilo, acabé en Segunda a buen nivel y tenía claro que iba a haber opciones en la categoría. Si no hubiera llegado un Tenerife con este planteamiento, habría esperado por un Segunda. Pero desde un primer momento te enamoran: te enseñan la isla, el proyecto, las instalaciones... Y piensas: si hago esperar a un Tenerife pueden llamar a otro, si aguanto puedo estar otro año que no me encuentre bien, que vaya a un sitio como de rebote. Eso es lo que te hace decidirte y la verdad es que no me arrepiento de nada. Es la decisión que más feliz me ha hecho en mi carrera deportiva.

–Lleva muchos años en el fútbol profesional. ¿Cómo es esta Primera RFEF?

–Como club, el Tenerife es muy grande, similar al Sporting. Lo de ir a los campos y no saber cómo van a estar es un poco extraño, pero tanto si están mal como bien, afecta a los dos equipos. Todos quieren tener bien sus campos. Nos adaptamos, somos profesionales y todos hemos jugado en campos buenos y malos. El balón sigue siendo redondo.

–¿Tienen mucha presión por subir?

–Teníamos más en pretemporada, que no es que fuera muy buena. Solo jugamos contra Las Palas como rival de categoría superior y al final dudas, vas a campos que no son de fútbol profesional y parece que los partidos están trabados, que no cogen ritmo. En pretemporada quizá sentíamos que teníamos la presión de subir y que las cosas no estaban funcionando. Pero desde que empezó la Liga la gente cambió el chip. Si queremos, podemos estar arriba toda la vida.

–Felipe Miñambres es un hombre de fútbol. ¿Le convierte eso en un presidente diferente?

–Desde que llegué vi que era muy amable, cordial y cercano. Ves que es una persona muy importante, pero pasa por el vestuario y te saluda como uno más. Es diferente a lo que he tenido anteriormente. Sí que es cierto que en el Andorra estaba Piqué, que también es una persona de fútbol.

–Sigue siendo uno de los traspasos más altos de la historia del Sporting. ¿Le pesó siendo tan joven?

–No es que te pese, son más las situaciones de cada momento. Soy uno de los traspasos más altos de la historia del Sporting y la gente puede decir: mira este, si está jugando en Primera RFEF. Hay muchas circunstancias, era un niño que vivía con mi familia. No fui lo sificientemente maduro para ser consciente de dónde estaba jugando. Pienso a veces que si me dieran la oportunidad de volver al Betis me como a todos porque ya tengo la madurez. Quizá me sobrepasó la situación. Luego maduras, eres mejor portero, cambia la forma de ver las cosas y lo tomas todo de otra manera. Miras atrás y dices: vaya oportunidad desaprovechada, pero qué bien estoy ahora, no lo cambiaba por nada. No tengo nada que reprocharme.

–¿Cómo ve a su Sporting?

–Intento ver todos sus partidos, pero estoy un poco desconectado. Estoy centrado en mí, mi familia y el Tenerife. Sé que llevan cinco derrotas consecutivas, que ha destituido a Garitano y que han firmado a Borja (Jiménez), un buen entrenador. Casi no me quedan amigos en el club, con Nacho (Méndez) y Pedro (Díaz) fuera. Sé que tienen buen equipo y pueden hacer mucho más de lo que están haciendo. Creo que van a tirar para arriba y aparte es el Sporting, tiene que ir hacia arriba sí o sí. Tranquilidad, que se va a salir de ahí.

–¿Hay plantilla para estar arriba?

–Tiene jugadores diferenciales en Segunda. Dubasin, Gelabert, Rubén Yáñez son de superior categoría y tarde o temprano van a estar ahí, esperemos que con el Sporting. No es el inicio de temporada que deseábamos todos los sportinguistas, pero hay equipo. Hay que tener tranquilidad y apoyarles.

–Se enfrentó a Borja Jiménez. ¿Qué tipo de fútbol se puede esperar de él?

–Cuando jugamos contra su Leganés les ganamos el partido de ida. Defensivamente era muy sólido y a la mínima que tenían te hacían mucho daño. Va a ser un equipo muy sólido, con más ritmo de balón y más vertical.

–Coincidió con José Alberto López, que viene el domingo a El Molinón. ¿Cómo le recuerda?

–Es uno de los mejores entrenadores que he tenido y en lo personal es un diez. Es un técnico que te cambia. Cuando estaba recién operado en el Betis me llamó para que fuera con él a Málaga. Quizá otro entrenador no se la hubiera jugado con un futbolista en ese estado y a él no le importó nada. Estoy muy agradecido de haberme dado la oportunidad de volver a jugar después de dos lesiones graves. Y deportivamente no hay mucho que decir de él, ahí están los resultados.

–Contra el Sporting, que haga un paréntesis en esos resultados.

–(Ríe). Que gane el Sporting, que lo necesita más. Además, entrenador nuevo, victoria asegurada.

–Será un hueso duro.

–Estos partidos te dicen dónde estás. Los últimos resultados del Sporting no son los normales.

–¿Le gustaría volver al Sporting?

–Soy de Gijón y sería muy difícil decir que no quiero volver, me encantaría. Pero ahora solo pienso en el Tenerife, en subir y, si se puede, subir otra vez. Donde estoy soy feliz y no pienso mucho más allá de cómo me siento hoy y de que mañana a las ocho de la mañana tengo que estar en la ciudad deportiva para volver a entrenar. Estar así de contento, después de todo lo que he pasado, no se paga con dinero.