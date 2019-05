Sporting: «Nos jugamos la vida el sábado», avisa Dani Martín Foto de Archivo de Dani Martín «El míster nos ha dicho que cada partido es una final», subraya JAVIER BARRIO Miércoles, 8 mayo 2019, 14:31

«Antes de nada quería mandar un fuerte abrazo a Diego (Mariño) y toda la suerte del mundo para la operación de esta tarde». Justo después de tener un cariñoso recuerdo para el vigués antes de su intervención, Dani Martín, que sustituirá al gallego el sábado ante el Lugo, en su debut como titular en la Liga con el Sporting, recordó que «nos jugamos la vida» en el compromiso del fin de semana, confirmando que José Alberto «nos ha dicho que cada partido es una final y el sábado tenemos que conseguir la victoria».

No se quiso referir mucho a la posibilidad, de la que informa hoy EL COMERCIO, de que pueda perderse la última jornada por una hipotética convocatoria con la Selección Española sub 21.«Es complicado porque no sabemos todavía nada y no depende de mí, pero si me llaman tendré que ir», amplió. En relación al partido de Mallorca, Dani Martín reconoció que «no pudimos conseguir los tres puntos y las sensaciones personales podrían haber sido mejores. El gol en el 95 te baja la moral».

