Sporting | Álex Alegría: «Mi equipo nunca tira la toalla»

Álex Alegría: «Mi equipo nunca tira la toalla» Álex Alegría, en un entrenamiento reciente en Mareo. / A. GARCÍA La referencia del Sporting en la cita del sábado asume el reto: «Hay que ganarlo todo» | «La baja de Djurdjevic es importante, pero el jugador que salga por él se va a dejar la piel», asegura el delantero de Plasencia JAVIER BARRIO GIJÓN. Miércoles, 8 mayo 2019, 01:50

«Llego perfectamente a nivel físico para este final de temporada», confirma a EL COMERCIO Álex Alegría (Plasencia, 1992). Con Djurdjevic cumpliendo un partido de sanción, en sus 1,91 metros estará focalizado el poderío ofensivo del Sporting este sábado contra el Lugo. Un partido límite, a corazón abierto. Ganar o ganar. No hay margen para otro tropezón. O los tres puntos, o se adelantan los créditos finales de la película. «Hay que ganarlo todo», completa el alto delantero. Cuatro finales en el campo (Lugo, Zaragoza, Albacete y Cádiz), agarrando los tres puntos que permite esa penúltima jornada de reflexión por la expulsión de la competición del Reus. «El sábado vamos a tener un partido complicado contra el Lugo, que se juega la vida, pero nosotros también. En casa somos fuertes, estamos bien y esperamos conseguir los tres puntos», avisa Alegría.

Como informó ayer este diario, las últimas horas del Sporting en Mallorca desembocaron en una conjura de toda la plantilla y el cuerpo técnico en torno, primero, al partido del sábado frente al Reus, tomando como inspiración aquel «tres partidos, nueve puntos» que acuñó Manuel Preciado en el final de la temporada 2008-2009. En esencia, un pleno sin posibilidad de renegociación. José Alberto, que mantuvo distintos contactos con los jugadores, igual que Miguel Torrecilla, incluso Javier Fernández regresó con la expedición al hotel de concentración de Mallorca, empezará a preparar esta mañana la cita del sábado sin más demora. Sin Djurdevic, eso sí, pero con Álex Alegría, quien espera compañía. «La de 'Djuka' será una baja importante, pero el jugador que lo sustituya se dejará la piel en el campo como todos los compañeros cuando tienen su oportunidad», subraya el atacante cedido por el Betis.

Todo el vestuario está mentalizado de la importancia de la contienda frente al Lugo, que viene con todas las alarmas puestas, en llamas, buscando una victoria que le permita salvarse de la quema del descenso, en la que está metido de lleno. «Estuvimos jodidos porque íbamos con mucha ilusión a Mallorca», reconoce Álex Alegría, transmisor del nuevo espíritu que se ha instalado en el vestuario para intentar ese pleno desde el sábado: «Mi equipo nunca tira la toalla hasta que haya un resultado que diga que matemáticamente ya no podemos entrar (en el 'play off'). Pero hasta que eso no pase no nos vamos a dar por vencido».

Decisivo en el despertar del Sporting en aquella visita a Los Pajaritos, en la que marcó un gol y dio una asistencia, el delantero rebobina para repasar la última travesía del equipo y dar contexto a la situación actual. «Hemos recortado muchos puntos. Cuando salimos a jugar a Soria estábamos a catorce, y ahora estamos a seis, con quince por disputar. No podemos dar nada por perdido», concluye Alegría, la principal referencia ofensiva del Sporting ante el Lugo de Juan Muñiz, quien, por otra parte, regresa a El Molinón este fin de semana. «Todavía se puede y tenemos ilusión por meternos ahí. A partir de ahora los resultados lo dirán, pero vamos a luchar hasta el final para ver si podemos lograr jugar el 'play off' e ilusionar a la gente», enfatiza el delantero.

«No depende de mí»

Las preguntas sobre su futuro las despeja o aparca hasta el final de la temporada, con la obsesión de exprimir al máximo la oportunidad que le queda al Sporting. Torrecilla logró incluir en la negociación con el Betis una opción de compra obligatoria en Primera División por valor de un millón de euros, opcional en la División de Plata, en la que el club tendría que hacer números y cuadrar las cuentas para encajar algunas inversiones y salarios. «Si el equipo se queda en Segunda hay que negociar con el Betis, que es el que tiene que decir sí o no. No depende de mí», considera en un primer momento el delantero, antes de recordar que «al Sporting vine con mucha ilusión y muchas ganas porque este es un club de Primera y ojalá pudiera estar aquí muchos años, pero vamos a pensar en el presente».