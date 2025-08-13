Dani Queipo gana enteros en el primer once del Sporting de Garitano Los problemas de Gaspar le abren las puertas del once al cangués, con la posibilidad de Otero en banda y Caicedo en punta como alternativa

Iván García Gijón Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:25 Comenta Compartir

Con la vista ya puesta en el lunes a las 19 horas ante el Córdoba, el Sporting volvió ayer a ejercitarse sobre el césped del Campo Número 4 de la Escuela de Mareo, en la primera de las sesiones de la semana tras el doble esfuerzo del domingo en Ribadeo ante Racing de Ferrol y Arenteiro. Garitano contó con todos los integrantes de su primera plantilla, incluido el recién llegado Loum, exceptuando a Justin Smith, Gaspar Campos y Jesús Bernal, que se ejercitaron en solitario en el Campo 1.

Los rojiblancos afrontan con más certezas que dudas su debut tras sacar adelante sus tres últimos amistosos ante Cultural Leonesa y los dos equipos gallegos. Cuestionado tras el último de los duelos si ya tenía en mente el once de su debut oficial, el entrenador sportinguista era elocuente: «No lo he pensado, pero sí, más o menos».

Hilando con las dos alineaciones del domingo se puede intentar configurar el once que apunta al estreno liguero ante el Córdoba. La portería y la delantera del primero de los partidos, ante el Arenteiro, y la defensa y el doble pivote del segundo, ante el Racing de Ferrol. Es decir: Rubén Yáñez bajo palos, Guille Rosas, Curbelo, Perrin y Diego Sánchez en la zaga; Nacho Martín y Corredera en el doble pivote. La línea de mediapuntas para Dubasin, Gelabert y Queipo y, arriba, Juan Otero.

Aunque a priori hay algunas posiciones que parecen más disputadas, atrás tanto Pablo Vázquez como Pablo García cuentan con opciones de jugar, la principal duda del primer once del técnico sportinguista parece radicar en el extremo izquierdo. En principio, el titular es Gaspar Campos. Sin embargo, las molestias físicas del canterano le han impedido completar las sesiones de las últimas semanas. Solo ha jugado tres amistosos de los siete de pretemporada en los que convirtió dos goles.

Gaspar Campos es una de las principales apuestas del club, hasta el punto que hace unos meses el Sporting rechazó una oferta superior al millón de euros del Lech Poznan polaco por el extremo de 25 años. El canterano y Justin Smith volvieron a no ejercitarse ayer con el resto de plantilla y su presencia para el debut liguero se complica. En caso de no llegar, Dani Queipo parece el mejor colocado para sustituirlo, sin descartar la opción de que Juan Otero haga de extremo y juegue arriba otro nueve: Caicedo o Amadou.

Giro de guion

A Queipo le ha cambiado el panorama. El extremo de 23 años comenzaba el verano en una tesitura difícil, tras dos temporadas en las que su progresión se había visto cortada y con una situación incierta. Se valoró su cesión a algún equipo de la categoría, como Cultural Leonesa o Andorra. La lesión de Álex Lozano, la situación de Gaspar Campos y el no fichaje de Juan Córdoba –por ahora el Sporting aún no ha atado a su sustituto– han hecho que su situación cambie.

Titular en tres de los últimos cuatro encuentros de pretemporada, el cangués ha aprovechado la oportunidad. Ante el Arenteiro vio portería, asistió a Amadou en el 0-4 y se quedó cerca de marcar algún otro gol, especialmente con una gran maniobra dentro del área en la segunda parte. «Tengo mucha confianza en Queipo y es un jugador de esta plantilla desde el primer momento», explicaba Garitano hace unas semanas preguntado por su jugador. Si Gaspar no llega a tiempo, suya será la banda izquierda.