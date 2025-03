David Guerra, presidente del Sporting de Gijón: «Seguimos sin entender lo que pasó con el Albacete. Pedimos explicaciones al colectivo arbitral» El presidente rojiblanco dijo no alcanzar a entender muchas de las decisiones del colegiado Muresan Muresan y ratificó la confianza en Albés: «Rubén es el adecuado para sacar este proyecto»

Iván García Gijón Lunes, 24 de marzo 2025, 13:37 | Actualizado 13:46h.

«A esta hora del día o de la tarde todavía seguimos muy bien sin entender qué es lo que pasó ayer». El presidente ejecutivo del Sporting de Gijón, David Guerra, valoró este lunes lo sucedido tras el Sporting-Albacete de ayer, un duelo en el que los rojiblancos cayeron por 0-2. El foco, eso sí, lo continúa acaparando la actuación arbitral con dos penaltis señalados contra los rojiblancos, dos expulsiones y una suspensión temporal del partido en la recta final. «Quiero que sepan los aficionados que el mismo enfado que sienten ellos es el que tiene el club. Lo que podemos hacer es defendernos y pedir explicaciones, siempre dentro del respeto que tenemos por el colectivo arbitral».

Guerra reconoció que el club había mantenido «conversaciones para pedir explicaciones» con el Comité Técnico de Árbitros tras el arbitrale del trencilla Muresan Muresan ayer en El Molinón. «A esta hora hay decisiones que vemos de una manera distinta». El mandatario rojiblanco tampoco eludió la autocrítica. Y reconoció que la actuación arbitral «no puede ser excusa» para no abordar la realidad deportiva del club. Decimosexto, con una victoria en los últimos quince encuentros, el Sporting parece abocado a dar por buena la salvación. «La situación, tan complicada y difícil que atraviesa el club ahora mismo, requiere una reacción inmediata y el compromiso de todos para sacarlo adelante».

Las palabras de Guerra tuvieron lugar en el Centro Cultura Antiguo Instituto, donde el presidente rojiblanco acudió en representación del club a la entrega del Premio Gijón Ciudad Abierta 2025 junto a una nutrida representación de autoridades y cargos de la ciudad. Allí, y pese a todo, Guerra volvió a respaldar el trabajo de Albés. «Entiendo que con la racha haya aficionados que me pregunten (por el entrenador), pero analizamos lo que estamos haciendo y consideramos que Rubén es el adecuado para sacar este proyecto adelante». Su defensa del preparador vigués no se quedó ahí. Guerra pidió no cargar en una persona la responsabilidad colectiva de la marcha del equipo y recordó que estas situaciones se revierten «entre todos».