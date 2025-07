El Deportivo no cede en sus demandas por Pablo Vázquez y enquista su llegada al Sporting

Andrés Maese Gijón Domingo, 6 de julio 2025, 20:55 Comenta Compartir

No cede. El Deportivo se enquista en su posición y no está por la labor de reforzar la defensa del Sporting a coste cero. ... De ahí que el club coruñés no rebaje sus pretensiones de recibir 250.000 euros por la carta de libertad de Pablo Vázquez, defensa central que no entra en los planes del cuadro gallego y que desea el técnico del conjunto rojiblanco, Asier Garitano, para reforzar la línea defensiva.

El acuerdo entre el futbolista y el Sporting es total. Lleva cerrado ya varias semanas. El jugador valenciano conoce las intenciones del Deportivo, que ya ha fichado a dos defensas centrales para la próxima temporada: la entidad gallega no cuenta con él pese a que el pasado curso fue una pieza clave en la columna vertebral del conjunto coruñés. Los causantes de que el rol de Pablo Vázquez en La Coruña haya cambiado de la noche a la mañana parecen deberse a motivos extradeportivos. De ser titular indiscutible a convertirse en un central con pocas opciones de ser titular. Su futuro, así, parece estar lejos de Riazor. Ante esa situación delicada, el Sporting ha intentado pescar en río revuelto, aunque, por el momento, no se ha salido con la suya. Si bien Vázquez ve con buenos ojos aterrizar en Gijón para convertirse en uno de los líderes de la defensa rojiblanca, el Dépor quiere hacer caja. La inversión que ha realizado el Sporting por Dubasin y Gelabert ha dejado a la dirección deportiva con un presupuesto muy limitado para completar el resto de la plantilla y así cubrir las necesidades demandadas por Garitano. Prueba de ello es que la entidad rojiblanca se encuentra negociando la incorporación de Vázquez con la clara intención de no alcanzar la cantidad marcada por el Deportivo de 250.000 euros. Una gran piedra en el camino que entorpece las conversaciones mantenidas entres los clubes en los últimos días. Parece que irá para largo. Tanto el Deportivo como el Sporting comienzan hoy la pretemporada. El dato curioso es que la entidad gallega cuenta con 31 fichas profesionales, por lo que tendrá que dar salida a seis futbolistas. Entre ellos, se encuentra Pablo Vázquez. Garitano tendrá que esperar para ver al futbolista como rojiblanco. Al técnico del Sporting no le queda otra que confiar en que se cierre el acuerdo.

