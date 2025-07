Diego Sánchez: «Sé el club en el que estoy y no tengo miedo a decirlo: el objetivo es subir a Primera»

José L. González Martes, 29 de julio 2025, 13:28 Comenta Compartir

Hace casi catorce años que Diego Sánchez llegó al Sporting de Gijón. Tras escalar en las categorías inferiores, el avilesino se convirtió en jugador de pleno derecho del primer equipo, donde tuvo la pasada campaña un papel muy relevante. Conocedor del club, tiene claro cuál debe ser el objetivo cada temporada. Nada de pelear con los mejores, nada del partido a partido. «Sé el club en el que estoy y no tengo miedo a decirlo: el Sporting tiene que estar en Primera».

Para conseguirlo, el equipo se ha reforzado ejecutando las opciones de compra de Dubasin y Gelabert, ampliando la cesión de Caicedo y fichando a otros cuatro futbolistas: Pablo Vázquez, Lucas Perrin, Justin Smith y Álex Corredera. Los dos primeros llegan para reforzar el centro de la defensa y han entrado con buen pie en el vestuario. «Van a aportar mucho, son unas personas de diez. Nos va a venir bien esa veteranía, ese peso. Son centrales muy agresivos y contundentes en los duelos». Los dos defensas suman además centímetros a la zaga, algo que «vendrá bien» al equipo, aunque Diego Sánchez matiza que al fútbol «se juega con la cabeza. «Tener altura vendrá bien, pero también tener inteligencia para adaptarnos a diferentes momentos de los partidos».

La pretemporada del Sporting de Gijón esta resultando dura. Las dobles sesiones se acumulan y las piernas pesan. Pero, además de la carga física, también hay mucho trabajo táctico. Asier Garitano llegó al final de la temporada pasada para tratar de salvar al equipo, después de una racha muy negativa. Una situación «complicada» que consiguió sacar adelante en un momento en el que solo importaba «sacar los puntos». Ahora, el técnico vasco puede trabajar más en su idea de juego y, por lo visto hasta ahora, Diego Sánchez cree que este Sporting de Gijón será un equipo «agresivo, tácticamente muy compacto y sobre todo muy vertical».

Desde que llegó al primer equipo, a Diego Sánchez le ha tocado cambiar de posición. Comenzó de lateral izquierdo, su puesto de siempre, pero se tuvo que adaptar al puesto de central, una reconversión que realizó con garantías, convirtiéndose en un jugador destacado. La llegada de Asier Garitano le llevó de nuevo al lateral izquierdo, algo que no incomoda al avilesino. «Donde más cómodo me siento es en el campo, donde me mande el mister. Tengo la suerte de poder jugar en las dos posiciones, me siento cómodo y tengo los conceptos claros. Tengo margen de mejora en ambas y estoy predispuesto a ello».

La retirada de José Ángel Valdés 'Cote' y la marcha de Nacho Méndez han dejado al Sporting de Gijón sin dos de sus capitanes. La plantilla ha puesto su confianza en Rubén Yáñez y Kevin Vázquez, con puestos aún por elegir. La salida de los dos futbolistas de la cantera provoca que se mire ahora dentro del vestuario para buscar referentes de la casa. «A los de casa nos toca dar ese paso adelante dentro y fuera del vestuario y yo estoy dispuesto a ello». Lo que también se ve dentro del vestuario es el apoyo de una afición que nunca defrauda. En la jornada del lunes se alcanzaron los 16.000 abonados en el periodo de renovaciones y altas referidas, que sigue abierto hasta el viernes, día en el que aún se puede hacer la gestión. «Es increíble, una cosa de locos. Tenemos una ciudad que se vuelca con el equipo. No se vive así en todos sitios, sobre todo cuando se está mal. Tengo el placer de poder disfrutarlo». El defensa se refirió también a su futuro, con una mejora de su contrato aún en estudio. «Me centro en conger ritmo de competición y mejorar en mis dos posiciones. Lo estamos llevando sin prisa».