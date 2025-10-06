En directo 'Sporting Hoy': la destitución de Garitano

Lunes, 6 de octubre 2025, 21:54 Comenta Compartir

Las últimas cinco derrotas del Sporting de Gijón han sumido al equipo en una deriva que ha acabado con la destitución de Asier Garitano como entrenador. El vasco no se sentará en el banquillo de El Molinón para medirse al Racing de Santander el próximo domingo 12 de octubre sino que lo hará un nuevo míster. Analizamos la actualidad deportiva del equipo gijonés en 'Sporting Hoy'.