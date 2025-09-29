El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada

En directo, 'Sporting Hoy': la dura derrota ante el Albacete

Analizamos las claves del partido disputado en El Molinón en el que los rojiblancos perdieron (3-4)

Lunes, 29 de septiembre 2025, 21:45

La cuarta derrota consecutiva del Sporting llegó de la manera menos esperada. Los rojiblancos dejaron escapar una ventaja de tres goles en El Molinón para terminar perdiendo el partido ante el Albacete.

Toda la actualidad rojiblanca, aquí, en 'Sporting Hoy'.

