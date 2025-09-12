Dmitri Chéryshev (Gorki, 1969) llegó al Sporting en 1996. Cinco temporadas, dos en Primera y tres en Segunda, dejaron una profunda huella en él ... que aún hoy perdura, con un recuerdo intenso de Gijón y, sobre todo, de su afición. Tras pasar por el Burgos, rival de los rojiblancos este domingo, y el Aranjuez, empezó una carrera de entrenador que ahora le ha llevado a Tayikistán, donde entrena al Ravshan Kulob.

–Esta vez se ha ido lejos.

–El presidente estuvo casi un año entero detrás de mí. Es una buena persona y tiene una gran personalidad. Cuando terminé contrato con el Shinnik Yaroslavl, me dijo 'ahora ya no puedes escapar de mí'.

–¿Con qué objetivo llegó al Ravshan Kulob?

–Organizarlo todo. Es lo más importante. La ciudad no es muy grande, pero en el campo nunca hay menos de 10.000 personas. Estamos arriba, pero tenemos muchas dificultades este año.

–¿Le gustaría regresar a España?

–Con mucho gusto, ya lo sabe. Estuvimos en Andorra (con el Santa Coloma) y conseguimos un récord: la primera vez en la historia que un club andorrano pasó dos rondas de Conference.

–El domingo juegan el Sporting y el Burgos. ¿Con quién va?

–Con el Sporting, no hace falta preguntar. Pasé un año en Burgos, le tengo cariño, pero poco. Mi historia es el Sporting.

–¿Qué supuso el Sporting en su carrera?

–Ambiente, corazón. Cuando estás trabajando y lo dejas todo en el campo, todo el mundo te quiere. Cuando paseaba por Gijón siempre recibía mucho cariño. Estaba en el Dinamo de Moscú, en mi ciudad natal, estuve un año en el Burgos, Aranjuez... Pero un cariño como el que tenía en el Sporting no lo viví nunca. Ahora el equipo está segundo y espero que suban a Primera, el público y la historia del club lo merecen.

–Le tocó una época complicada.

–Recuerdo con mucho dolor cuando bajamos a Segunda. Tuvimos mucha dificultad. Recuerdo salir del garaje de El Molinón con el público casi rompiendo los cristales de los coches. Fue una temporada bastante mala y no tuvimos suerte. Cuando acaba eso, quieres olvidar, pero siempre va detrás de ti. Hay que analizar lo malo para mejorar, eso siempre lo hago. Lo que deseo es que suba el equipo y se mantenga muchos años. Tenemos un buen presidente, un buen ambiente en el club y están trabajando mucho.

«Cada jugador tiene que creer que se puede, pero es algo que debe partir del entrenador»

–¿Por qué bajó aquel Sporting?

–Después de mantenernos subieron muchos jugadores de la cantera y en aquel momento no estaban preparados. Son grandes futbolistas, pero estaban aún demasiado tiernos. Además, cambiábamos cada año tres o cuatro entrenadores. Hay que confiar en los técnicos. Al final, poco a poco empezó a cambiarse y los canteranos poco a poco funcionaron mejor.

–Hace tiempo que no sale un jugador internacional de Mareo.

–No sé cómo trabajan ahora, pero cuando estaba trabajando en la cantera del Real Madrid iba a Mareo a ver los entrenamientos. Una gran diferencia entonces era el trabajo técnico. Quizá ahora haya mejorado. Veía chicos con diez u once años haciendo carrera continua diez minutos antes de entrenar y me parecía una tontería. Los chicos tienen que estar con el balón. Abelardo, Juanele, Joaquín, Luis Enrique, Cundi... Son jugadores de calidad.

–La calidad por encima del físico.

–El físico está ahí, pero hay que darlo junto a lo técnico. Pero eso fue lo que vi hace unos años, no sé cómo está ahora.

Ascenso

–El Sporting lleva tres años de cuatro peleando por no bajar. ¿Lo entiende?

–Lo primero que hay hacer es contar con jugadores que sepan subir a Primera. Segundo, tener un entrenador que tenga experiencia en ascensos. Hace dos años o tres años que estuvo un chico de algo más de treinta años sin experiencia para subir. Cada jugador tiene que creer en el ascenso, pero eso tiene que partir del entrenador.

–¿Da Asier Garitano ese perfil?

–Es un gran entrenador y sabe lo que tiene hacer. Hay que confiar en él y ayudarle. El público siempre ayuda, confía en el equipo y da algo positivo para que gane. En cualquier campo de España siempre aparece algún sportinguista. El hecho de que haya subido al Leganés, los años que lleva en Segunda, da mucha experiencia. Dígame la última vez que el Sporting ganó los tres primeras partidos de Liga.

–Sus números desde que llegó son impresionantes.

–Hay que olvidar lo del año pasado. El equipo se mantuvo en Segunda y empieza otra temporada. No pasa nada por haber perdido contra el Deportivo. Tres victorias consecutivas en cuatro partidos es mucho. Hay que tener confianza y ayudar al equipo. Y los jugadores deben confiar en sí mismos. Un ejemplo es el Ceuta. Perdieron los tres primeros y de repente ganan 2-1. ¿Quién lo pensaba? Mi hijo pequeño vio uno de los partidos del Sporting y estaba contentísimo.

–¿Cuándo se le verá por Gijón?

–Hace mucho que no voy, pero tengo muchas ganas. Cuando voy, las personas mayores se acuerdan mucho de mí.

–¿Cómo vive la guerra de Rusia y Ucrania?

–Estamos esperando a que termine. No puedo decir nada más.

–¿Qué mensaje le mandaría a la afición?

–Mándele un abrazo muy fuerte a todos los asturianos, les deseo mucha salud, mucha suerte y que el equipo suba a Primera para disfrutar otra vez del fútbol con los grandes equipos. Les deseo muchísima suerte.