Dos décadas de cierre tranquilo de mercado en el Sporting de Gijón El Sporting acostumbra a dar pocas sorpresas en el cierre del periodo de traspasos de verano, con más actividad en los últimos años

José Luis González Gijón Sábado, 30 de agosto 2025, 22:20 Comenta Compartir

Con la llegada de septiembre y las competiciones ligueras ya en marcha, clubes, jugadores, representantes y aficionados tiene marcada en el calendario una fecha: la del cierre del mercado de fichajes. La noche del lunes al martes (23.59 horas) es la fecha elegida en la presente campaña para que aquellos que así lo deseen den los últimos retoques a las plantillas, en una jornada que ha dejado en ocasiones importantes sorpresas en forma de salidas y llegadas. El Sporting no es un club que se haya distinguido por apurar tanto los plazos. En las oficinas de Mareo apenas ha habido movimientos de este tipo en las últimas dos décadas, aunque algún nombre ha llegado a Gijón en los días próximos al cierre, sobre todo desde hace tres años.

Uno de los primeros nombres que aparecen en la lista es el de Ángel Pérez, apodado 'la bestia', un central argentino que llegó a Gijón en el verano de 2004. El zaguero lo hizo casi sobre la bocina, en una operación cerrada en los últimos días de mercado. Su paso por la ciudad fue testimonial, con solo tres partidos disputados a las órdenes de Marcelino García Toral.

Muchos años pasaron hasta que David Rodríguez se convirtió en una de las incorporaciones de última hora del Sporting. El delantero procedente del Celta de Vigo llegó a la ciudad en el verano de 2012 a poco más de 48 horas de que se cerrase el mercado, una operación de cesión muy fructífera para los rojiblancos, que contaron durante un año con un futbolista que anotó doce goles.

En el estío de 2016 fue Borja Viguera el que recaló en Gijón a última hora. El riojano jugó la primera jornada de Liga en El Molinón con la camiseta del Athletic de Bilbao, anotando el único tanto de los visitantes. El Sporting se movió para conseguir su fichaje, que se produjo muy cerca del cierre del mercado. La operación no salió como se esperaba. El delantero solo consiguió anotar un gol en Liga o otro en Copa del Rey, con una presencia reducida en las alineaciones rojiblancas.

Más animado ha estado el cierre de mercado desde que el Grupo Orlegi se hizo con la propiedad del Sporting. Ya en su primera campaña en Gijón, en 2022, el conglomerado mexicano fichó a dos jugadores en los últimos días de plazo: Uros Milovanovic y Axel Bamba. Tanto el delantero como el defensa tuvieron un paso testimonial por el equipo. El atacante solo disputó 571 minutos con la camiseta rojiblanca, anotando cuatro goles, todos en Copa del Rey. La apuesta de la dirección deportiva fue infructuosa, más cuando se decidió pagar un traspaso para contar con el futbolista.

El caso de Axel Bamba tuvo otras connotaciones. El potente central venía de recuperarse de una importante lesión y, tras jugar en Albacete, con solo siete encuentros acumulados, volvió a sufrir una importante dolencia, muy similar a la que había padecido. La temporada se acabó para él y también su participación con el Sporting. De nuevo las lesiones le apartaron del verde, prolongando una etapa de mal recuerdo para el futbolista.

Al verano siguiente la sorpresa la dio Roque Mesa. El club buscaba sumar un delantero a la plantilla dirigida por Miguel Ángel Ramírez, una opción que no llegó a concretarse. Desde Mareo, y con el beneplácito del entrenador, se decidió apostar por el mediocentro canario, que llegó con la carta de libertad y tuvo un papel relevante en el inicio y el final de una temporada en la que el Sporting acabó jugado el 'play off' de ascenso.

En la pasada campaña dos fueron los futbolistas que recalaron en Gijón en los últimos días del mercado de verano. El primero, Kevin Vázquez, quien llegó en propiedad procedente del Celta de Vigo. Con el mercado a punto de cerrarse, pero con la operación avanzada, llegó a la ciudad Nikola Maras. El central serbio, cedido por un año por el Alavés, comenzó la campaña con poco protagonismo, aunque a medida que fue avanzando el campeonato se hizo con un hueco en el once para acabar disputando 27 encuentros, 24 de ellos como titular. Tras finalizar su vinculación con el Sporting el pasado 30 de junio, el futbolista regresó al conjunto vitoriano.