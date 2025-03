Dubasin: «El árbitro se metió él solo en un jardín, merecemos respeto»

Andrés Maese Gijón Domingo, 23 de marzo 2025, 20:45 Comenta Compartir

La polémica está servida. Ni Diego Sánchez ni Jonathan Dubasin obviaron hablar del la actuación arbitral. Fueron cautos, pero mostraron su enfado. «Es complicado hablar porque estamos calientes», comentó el canterano.

No se quedó ahí. «No puedo decir lo que pienso porque me pueden sancionar. Entiendo el reglamento y que se tiene que aplicar. Y condeno todos los actos violentos que se puedan dar, pero creo que cuando quedan tres minutos hay que poner algo de sentido común en el campo», subrayó sobre la detención del choque.

Dejó de lado la actuación arbitral para centrarse en lo que le queda de temporada al Sporting. Ahora en la posición 16 de la clasificación. «No nos podemos hundir porque sabemos lo que viene. Tenemos que levantar la cabeza», señaló.

«El vestuario es consciente de la nueva realidad, conseguir la permanencia lo antes posible»

No será sencillo el camino para los rojiblancos. Y así lo sabe Diego Sánchez: «Vienen momentos complicados para todos, pero confío en el equipo. Tenemos argumentos de sobra para no estar ahí. Tenemos que mirarnos a la cara y decirnos las cosas y ser claros para dar un paso hacia adelante·.

El otro hombre del día fue Dubasin. Se mordió la lengua en más de una ocasión para evitar cualquier tipo de sanción. «Creo que merecemos un poco de respeto, pero no puedo decir mucho más de eso. Soy futbolista y me puede caer lo que me puede caer», apuntó.

«El árbitro se metió él solo en un jardín parando el partido. No soy árbitro y no puedo decir lo que tiene que pitar, pero nos vamos muy enfadados. Tienen que mirarse el ombligo antes de sacar nada fuera. Es el momento de decir lo que pensamos sin poder ser perjudicados», continuó.

Dubasin aceptó que se puedan equivocar porque «todos nos equivocamos», pero destacó que «si solo fuera una vez, no pasaría nada...».

