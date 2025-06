Dubasin, jugador del Sporting: «Vendrá una temporada nueva, que los aficionados no se queden con lo que ha pasado este año» «Cada uno tiene que hacer una reflexión de lo que ha hecho e intentar ser mejor», asegura Jonathan Dubasin, que se convertirá, en breve, en jugador del Sporting

Javier Barrio Gijón Martes, 3 de junio 2025, 14:28 Comenta Compartir

Jonathan Dubasin, ganador del premio al 'Jugador Cinco Estrellas' de la temporada del Real Sporting de Gijón, que otorga la cervecera Mahou, se refirió en una entrevista realizada por el departamento de Comunicación del club a la próxima campaña, solicitando hacer borrón y cuenta nueva y el apoyo de la afición.

«Es una temporada nueva, que no se queden con lo que ha pasado este año. Nos deben apoyar desde el principio. Vendrán jugadores nuevos y hay que confiar desde el primer momento y ayudar al equipo. Los necesitamos (a los aficionados), que son uno más«, aseguró el futbolista, que en las próximas semanas se convertirá oficialmente en futbolista del Real Sporting de Gijón, hasta 2028, y por el que en Barcelona aseguran que se ha interesado el Espanyol.

Sin particularizar sobre su caso, el atacante catalán se puso como ejemplo para subrayar la importancia que tiene el apoyo del sportinguismo: «Yo con el cariño que he sentido he podido sacar un buen nivel. Va a ser momento de dejar esta temporada atrás, que no sirve para nada, y mirar al futuro y la temporada que va a venir».

Por lo demás, tras una campaña notable, en la que marcó ocho goles, dio nueve asistencias y forzó seis penaltis, 'El Pingüino' se encogió de hombros: «Al final uno intenta dar su mejor versión como jugador, estar a un buen nivel para ayudar al equipo y, gracias a los compañeros, a los entrenadores y a la gente de fuera, recibes ese cariño y es más fácil».

Más tarde, Dubasin hizo un balance al mal año del Sporting, que llegó a estar en ascenso directo tras la victoria en Burgos, pero terminó luchando por la permanencia. «Empezamos bien, con un objetivo claro hasta diciembre, que creo que ahí hubo un bajón«, asumió. »No pudimos remontar en la segunda vuelta y el cambio de objetivo tan drástico de luchar por una cosa y luego por otra es difícil muchas veces de aceptar«, observó 'El Pingüino'.

En todo caso, el atacante del Real Sporting de Gijón se quedó con lo positivo: «El equipo reaccionó para poder sacarlo adelante y conseguimos el objetivo que nos marcamos y seguimos en la Liga profesional». A partir de ahí, dijo, «tenemos que seguir trabajando el año que viene, intentar mejorar lo de este año y seguir adelante». «Somos los primeros en querer hacerlo bien», defendió. «A veces las temporadas no salen como uno quiere del todo. Cada uno tiene que hacer reflexión de lo que ha hecho e intentar ser mejor», sentenció.

Sobre sus sensaciones en los peores momentos de la temporada, Dubasin explicó que «desde dentro lo pasas mal porque al final juegas para ganar, la gente te presiona, porque estás en un club grande, y te exige». Y también fue preguntado sobre su cercana relación con los aficionados: «Siempre intento sacar una sonrisa a los aficionados que están con nosotros y nos apoyan en cada partido. No hay nada más bonito que alegrar la vida a un niño o niña que te viene a pedir una foto«.

Temas

Sporting de Gijón