El entrenador del Sporting de Gijón: «Trabajamos la cabeza de los jugadores» Borja Jiménez explica que al vestuario «le dimos confianza y cariño y les hicimos ver que pueden competir contra cualquier rival»

Andrés Maese Gijón Domingo, 19 de octubre 2025, 22:12

Dos partidos y dos victorias. Así se resume, hasta ahora, la mano de Borja Jiménez en el Sporting. «No esperaba comenzar tan bien por los rivales que teníamos. Ahora nos toca Zaragoza y Las Palmas en casa y no me preguntéis más porque no lo sé. Solo me fijé en que teníamos cuatro partidos difíciles y ahora hay que valorar las victorias», arrancó el preparador.

Jiménez logró cambiar la cara de un Sporting que hace dos semanas estaba inmerso en una espiral negativa. «Les trabajamos la cabeza», puntualizó tras su segunda victoria como entrenador rojiblanco. «Les dimos confianza y cariño. Les hicimos ver que pueden competir contra cualquier rival», añadió sobre los matices que ha introducido en el vestuario desde su llegada.

Tras sumar los tres puntos en Valladolid, el técnico insistió en la necesidad de tener los pies en el suelo. «Entiendo que después de dos partidos ante rivales que estaban arriba la gente se pueda ilusionar», admite sobre la euforia del sportinguismo.

«Me parece muy bonito, pero no se nos tiene que olvidar de dónde venimos porque sino los golpes son muy grandes. Tenemos que ir con pies de plomo», advirtió el abulense.

El fútbol es muy cambiante y asume que llegarán días malos. «Cuando no estemos bien tendremos que intentar empatar y cuando estemos bien tendremos que intentar ganar», terció.

Sobre lo vivido en Pucela, Jiménez reconoció que hubo errores en su equipo: «Vimos una primera parte en la que iniciamos bien, pero cuando cambiaron la estructura nos costó. Sobrevivimos algunos minutos en la primera parte porque no estábamos cómodos».

Sin embargo, a su juicio, la clave estuvo en el descanso. «Cambiamos a una línea de cinco con Gaspar como carrilero y por ahí vino nuestra comodidad en la segunda parte. Estuvimos incluso mejor», expuso.

No quiso abandonar Valladolid sin subrayar, una vez más, que «hay que ser humildes y trabajadores, creo que ese mensaje cala muy bien entre nuestra afición».

El tridente en ataque

Hubo tiempo para hablar de Jonathan Dubasin, Juan Otero y César Gelabert. Los tres participaron en los tres goles. «Otero, Dubasin y Gelabert tiene cosas innatas. Pero ya se lo digo a ellos, son tan importantes o más los jugadores que no participan. Hacen que la semana sea muy buena y exigen mucho a sus compañeros», respondió.

No le falta razón al preparador, que no se olvidó tampoco de Kevin Vázquez, que no estuvo por sanción, pero los tres de ataque volvieron a ser determinantes.

Por último, volvió a recordar que «tenemos que dar un gran paso en cuanto a construcción de juego y en la ubicación en el campo». Ahora toca ganar aun herido Zaragoza.