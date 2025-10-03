Garitano: «Es difícil de explicar lo que ocurrió ante el Albacete, hubo un final horrorosamente malo» «¿Si tengo la confianza del club? No lo sé, ni lo ha preguntado. Tengo confianza en los jugadores, en la plantilla y en mí mismo», asegura el entrenador del Sporting

Javier Barrio Gijón Viernes, 3 de octubre 2025, 16:01

«Podíamos haber empatado los dos primeros partidos, como el día del Córdoba, pero habríamos saliendo diciendo que hicimos las cosas bien. El día del Albacete no hicimos las cosas bien». Asier Garitano, entrenador del Real Sporting de Gijón, asumió este mediodía la influencia que tuvo su equipo, con una mala lectura del tramo final del encuentro disputado el pasado domingo en El Molinón, para desembocar en la derrota contra el 'Alba', que llegó a remontar un 3-0. Este viernes, el técnico se mostró revitalizado y concienciado para cambiar el paso, tras las cuatro derrotas consecutivas, pasado mañana en Castellón (16.15 horas).

A los jugadores, explicó sobre los distintos estados de ánimo por los que han pasado en los últimos días, «les vi muy fastidiados después del partido y el lunes, ni te cuento, porque la noche se hace muy larga para todos». «El martes ya fue día de descanso y el miércoles les vi con mejor cara, entrenando bien», recordó.

Preguntado por su propio estado de ánimo, Garitano concedió que «si me pregunta ahora, bien». Pero el domingo, al terminar el partido, estaba «fatal», dijo, comentando que «para un entrenador defensivo como yo que le hagan cuatro goles, imagínese». El lunes, prosiguió, estaba «jodido, el martes fue descanso, el miércoles bien, el jueves bien, y ahora ya me ven con una pequeña sonrisa».

En esta mala dinámica del último mes, el entrenador del Real Sporting de Gijón fue cuestionado sobre si sentía la confianza del club, encogiéndose de hombros. «No lo sé, ni lo he preguntado. Tengo confianza en los jugadores, en la plantilla, en mí mismo, en seguir, en comportarnos como equipo. El fútbol son rachas, dinámicas, y en las positivas hay que incidir y en las derrotas estás un poco peor», observó, mirando hacia Castellón: «Si cortamos esta mala racha podemos salir muy reforzados».

A partir de ahí, el técnico explicó que todo el equipo había reflexionado mucho sobre lo sucedido, comenzando por la acción del primer gol, de Antonio Puertas, colándose entre Perrin y Lucas Vázquez para conectar un cabezazo. Una jugada y un gol muy similar al primer tanto del Burgos en El Molinón quince días atrás, aunque este llevó la firma de Fer Niño.

«Analizamos ese gol ya después del partido contra el Burgos. Creemos que se pueden hacer las cosas un poco mejor, pero el centro y el remate fueron muy buenos. Teníamos que mejorarlo y, ya cuando se repite, hay que seguir incidiendo en la forma de marcar, no solo desde ese perfil, sino del otro también. Ser más contundentes y solventes y actuar de otra forma para que al rival le cueste más», explicó.

Ya había hablado con los futbolistas el mismo domingo en El Molinón. Una charla breve, medida, porque los ánimos estaban muy caldeados: «Hablé con ellos de lo que había visto, pero no me gusta hablar en caliente. Entré y dije lo que tenía que decir, pero ahí lo dejé. He sido jugador y sé que en caliente puedes decir cualquier cosa». A partir de ahí, detectó, los jugadores también se fueron retroalimentando para corregir esta situación: «El grupo es fantástico».

«Es la primera vez que se da una situación así», confirmó sobre el valor negativo de la remontada para el Sporting. «La última lectura del partido me sorprendió, no fue la correcta. Este equipo en partidos anteriores, en Córdoba y en Ceuta, tuvo una conducta diferente con el marcador a favor. Hay que ver lo que hicimos bien en estos partidos, aunque los podíamos haber empatado, y analizar las cosas que no hicimos bien en ese cuarto de hora contra el Albacete. Las consecuencias fueron horrorosas», concluyó el técnico, quien rebobinó en su carrera como futbolista y recordó algún partido en el que «me han metido 4-0 ó 5-0, pero no una remontada como esta».

Justin Smith y Oscar Cortés

Garitano fue reiterativo en su diagnóstico, considerando que habían interpretado muy mal el tramo final. «En el mismo partido jugamos ratos muy bien, una segunda parte regular y un final horrorosamente malo», subrayó. Con esa cuarta derrota consecutiva, el entrenador se enfocó en cortar la mala racha: «Las dinámicas son importantes y ahora estamos en una mala. Cada partido nos da margen para cortarla». De haber ganado al Albacete, añadió, «podíamos estar más cerca de lo que estamos del 'play off' y las cosas se verían diferentes, pero hay que analizar lo sucedido y saber que este equipo ha sido muy competitivo en muchos tramos».

En un momento de su intervención fue preguntado por los cambios, que también han generado mucha polémica. «Después de ver el partido y desde el resultado, hubiera hecho otras cosas, pero es tarde», concedió. En todo caso, insistió una vez más, «no creo que sea un tema de jugadores, sino de la lectura del partido de lo que había que hacer y lo que no. Hemos estado en tramos de partidos con diferentes jugadores y sistemas, con distintas formas de jugar». A renglón seguido hizo un repaso por las cuatro derrotas: Deportivo, Burgos, Almería y Albacete. En todas, salvo en el inicio de la última, rescató aspectos positivos. «Es difícil de poder explicar lo que ocurrió ante el Albacete», resumió.

No quiso responsabilidad de sus decisiones a la poca profundidad del banquillo. «Estoy contento con lo que tengo. Después de perder no me cambia el discurso ni la idea. Hemos firmado y tenemos la plantilla que queríamos y podíamos tener», defendió, matizando que «puedes tener carencias y a todos nos gustaría mejorar, pero estoy contento».

«Siempre hago autocrítica», prolongó, apuntando, una vez más, a que la derrota ante el Albacete fue «un tema de equipo, la conducta de cómo afrontar los diez o quince últimos minutos fue diferente a otros partidos». En todo caso, concedió, «seguro que me he podido equivocar».

Del Castellón, destacó, «ha tenido un inicio no deseado, pero ha sacado adelante los dos últimos partidos y su estado de ánimo será bastante mejor que hace quince días». Y llamó su atención sobre el estado físico del equipo que ahora entrena el exfutbolista Pablo Hernández: «No ha cambiado en el tema condicional físico. Es un equipo muy potente, creo que en volúmenes el mejor de la categoría, muy intenso, veloz».

Como respuesta a esa exuberancia física, el entrenador del Real Sporting de Gijón se confesó impaciente por ver al equipo que «hemos visto en la primera parte del Albacete, pero llevado a un partido completo, ser reconocibles». Con este punto de partida, anunció un equipo continuista, no más cerrado en defensa, pero sí matizado. «Vamos a ser lo mismo. Veremos si nos interesa apretar más o menos alto. Espero que sigamos siendo muy equilibrados», deseó.

En la recta final, Garitano particularizó, motivado por las preguntas, en el diferente momento de dos jugadores. El primero, Justin Smith, que podría continuar en el once. «Lo ha hecho bien», constató, recordando la competencia que hay en el grupo: «Eso para el equipo es lo mejor y ya luego será un tema de elección».

El segundo, Oscar Cortés, que ha tenido muy poca participación en este inicio, pese a las elevadas expectativas que hay con el futbolista del Ranger. Garitano se explayó más para valorar la situación del colombiano: «Hemos ido hablando con él desde que llegó. Es un jugador importante, que ha estado en clubes importantes y seguro que nos va a dar, pero hay que ver las circunstancias. He hablado con él de estar preparado para cuando llegue el momento. Respecto a hace tres semanas es otro jugador».

Antes de concluir, el técnico rompió una lanza en favor de sus jugadores. «Cualquier jugador que está en el Sporting tiene la capacidad, aquí no se regala nada a nadie por vestir esta camiseta», remarcó. Lo que sí quiso dejar claro es que llevan trabajando en una forma de jugar desde la pretemporada, titulares y suplentes, y, por eso, «sorprendió un poco lo que pasó el día del Albacete».