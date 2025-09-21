Garitano, entrenador del Sporting: «No buscaremos las excusas en el árbitro» El técnico recuerda que «en La Coruña ya tuvimos que hacer un cambio por lesión y la acción de Kevin fue muy parecida»

Andrés Maese Gijón Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El colegiado que se encargó de impartir justicia en Almería se lleva todos el protagonismo del encuentro. Expulsó a Guille Rosas por doble amarilla, pitó un penalti que le corrigió el VAR por una supuesta mano de Justin Smith, sacó amarilla en una acción en la que le clavaron a Kevin los tacos en la tibia y expulsó a Corredera.

«No buscaremos excusas en nada», zanjó Garitano cuando se le pregunto por el árbitro de anoche. «Venimos de una situación parecida en La Coruña. Hicimos un cambio por lesión y en Almería creo que fue similar por la tibia de Kevin», recordó. El técnico fue comedido, pero quiso rememorar aquella acción de Yeremay, que dejó lesionado a Nacho Martín y que fue una acción de roja.

Ayer a Kevin le clavaron los tacos en la tibia: «Si no le llamaron de arriba no podemos hacer nada, pero no quiero buscar la excusa. No nos ayudaría para nada».

El equipo rojiblanco sumó la tercera derrota consecutiva de la temporada. Tres victorias y tres tropiezos en las seis primeras jornadas. Un equipo de contrastes al que ahora le toca remar tras no sumar ningún punto en las tres últimas semanas. «Las derrotas no me hacen dudar. Igual no merecimos ganar algún partido y de los tres que perdimos igual no lo merecimos, pero así es el fútbol», explicó ayer Asier Garitano tras caer en Almería.

El preparador vasco destacó que «el equipo tuvo, en cada partido que se perdió, todas las opciones de poder sacar algo positivo». Ayer lo hubiera hecho si no hubiese sido por la expulsión de Guille Rosas. El Sporting estaba sabiendo sufrir y también estaba encontrando espacios en ataque.

«No nos pueden condicionar los resultados para tener dudas y tomar decisiones», recalcó sobre la derrota de ayer. El entrenador quiere que todo siga igual. «Jugamos un partido muy competitivo. Hasta la expulsión hicimos un gol y tuvimos posibilidad de hacer alguno más», desgranó sobre la primera parte completada por los asturianos.

Además, añadió que «estoy muy contento por los 55 minutos de partido que hicimos en igualdad de condiciones. Con la expulsión ya fue muy difícil. Nos hundieron y lo supieron aprovechar».

Ahora tendrá que pensar en recomponer al equipo sin Guille Rosas ni Corredera.