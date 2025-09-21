El Sporting de Gijón no puede contra todos

Un Sporting de Gijón jabato no pudo retener un punto de raza en un duelo contra todo y contra todos. Un partido en el ... que se adelantó con un gol de Gaspar, asistido por el pasador de moda, Otero, pero que estuvo condicionado por el polémico arbitraje del madrileño Manuel Ángel Pérez. Primero señaló un penalti inexistente, corregido por el VAR. Después expulsó de forma discutible a Guille, a falta de cuarenta largos minutos para el final, allanando el camino al empate de casa y abocando al Sporting a un desenlace agarrado a la heroica para puntuar. Y para coronar, el colegiado amonestó a Kevin tras recibir una entrada salvaje de Thalys. El precinto a tanta desgracia fue el doloroso gol de Arribas. También la expulsión final de Corredera. Un duelo que deja mucha herida tras cincuenta buenos minutos.

Almería Andrés Fernández, Alex Muñoz (Centelles, m. 90+5), Nelson Monte, Nico (Arnau, m. 45), Arribas, Leo Baptistao (Thalys, m. 45), Baba (Orta, m. 68), Lopy, Bonini, Chirino y Embarba. 2 - 1 Sporting Yáñez; Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez (Caicedo, m. 90+3); Justin Smith (Cortés, m. 67), Corredera; Dubasin (Kevin Vázquez, m. 56), Gelabert (Nacho Martín, m. 56), Gaspar Campos (Pablo García, m. 67) y Otero. Goles: 0-1: m. 24, Gaspar. 1-1: m. 55, Embarba. 2-1: m. 84, Arribas.

Árbitro: Manuel Ángel Pérez. Amonestó en el Almería a André Orta, Bonini; y en el Sporting a Corredera, Kevin Vázquez y Pablo Vázquez, Perrin. Y expulsó a Guille Rosas por doble amarilla y a Corredera.

Incidencias: partido disputado en el Almería Stadium.

Para tratar de meter mano al Almería de Rubi, urgido por dos derrotas consecutivas, igual que el Sporting, Asier Garitano zarandeó el once por el centro del campo. Apostó por las largas piernas de Justin Smith, un mediocentro más físico que Nacho Martín, para acompañar a Álex Corredera. De su pizarra saltó al campo un planteamiento calculado al milímetro. Con más miga de lo que aparentaba. Áspero para los locales.

Los dos equipos se midieron con recelo en un inicio con posesión monocolor, de casa, y competido sobre un césped desconchado e irregular. El Almería tocaba y tocaba tiránico en la cuadrícula del Sporting, que contestaba con orden, cómodo de sometido, acuartelado ante la gran amenaza que insinuaban Embarba, Arribas y Melamed, lanzadores del veterano Baptistao.

Corredera retrocedía como un tercer central en el inicio del juego del equipo, al que le duraba un suspiro el balón, que no prosperaba. Andrés Fernández quedaba a distancia de telescopio. Aún así, el Sporting se manifestó con más peligro que el Almería y siempre subido sobre las piernas de un enorme Gaspar. Superada la primera línea de presión que lanzaban los andaluces y soportando los momentos de agobio interior, el equipo de Rubi era vulnerable a la espalda.

Así, a la contra, el canterano fue el primero que acertó con la portería a través de un tiro bien amansado por el meta de casa. Y antes del cuarto de hora, ya se quedó muy cerca del gol. Los minutos y el goteo de ocasiones sentaron bien al Sporting, que dio un paso al frente, gustándose con la pelota. Un equipo certero y bonito. Superior. La tropa de Garitano sacó finalmente el corcho al partido en una estupenda pared entre Gaspar, el mejor futbolista del inicio, bendecido con el gol, y Otero, que firmó su sexta asistencia.

Penalti y corrección del VAR

Cerca de la caseta, el choque penduló peligrosamente. Manuel Ángel Pérez señaló un penalti inexistente por mano de Justin. La moviola le sacó de su primer gran error, no de los siguientes. Guille mantuvo la ventaja del equipo a buen recaudo con una extraordinaria maniobra defensiva ante un disparo a quemarropa de Melamed. Un tiro final de Arribas salió tirando besos al poste derecho de Yáñez.

Muy mal lo veía Rubi, que volvió del intermedio sin Baptistao ni Nico Melamed, con el brasileño Thalys, su millonario fichaje del verano, y Arnau. Gaspar recibió a los dos con otro disparo que clamaba gol. Prometía el Sporting. Pero Manuel Ángel Pérez cambió el rumbo de la noche y la suerte del equipo con la polémica expulsión de Guille, a la ducha con doble amarilla por haber entrado al césped sin su permiso tras una entrada de Baba.

Una acción extraña. El lateral, aunque se había quedado fuera del césped doliéndose tras esa acción, no estaba siendo atendido. Luego, Embarba empató y mandó un zurriagazo al larguero. El choque cambió con la inferioridad numérica. Garitano sacrificó a Dubasin y a Gelabert y metió pretorianos: Kevin y Nacho. Luego, Cortés, Pablo y Caicedo. Se multiplicaban las fugas. Yáñez hizo un paradón a Muñoz.

El árbitro remató su polémica actuación amonestando a Kevin tras una entrada casi de roja de Thalys, que le rajó la espinilla. Arribas remató a un desquiciado Sporting, que terminó con una falta de Corredera, expulsado también por protestar en la última jugada y que había disparado una peligrosa falta antes.