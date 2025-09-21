El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gaspar intenta achicar el peligro ante Leo Baptistao, en disputa con Guille Rosas, protagonista del partido por su controvertida expulsión. LOF

El Sporting de Gijón no puede contra todos

El equipo pierde en Almería un duelo marcado por la polémica tras adelantarse con un gol de Gaspar, pero terminar el partido con nueve jugadores tras las expulsiones de Guille y Corredera

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

Un Sporting de Gijón jabato no pudo retener un punto de raza en un duelo contra todo y contra todos. Un partido en el ... que se adelantó con un gol de Gaspar, asistido por el pasador de moda, Otero, pero que estuvo condicionado por el polémico arbitraje del madrileño Manuel Ángel Pérez. Primero señaló un penalti inexistente, corregido por el VAR. Después expulsó de forma discutible a Guille, a falta de cuarenta largos minutos para el final, allanando el camino al empate de casa y abocando al Sporting a un desenlace agarrado a la heroica para puntuar. Y para coronar, el colegiado amonestó a Kevin tras recibir una entrada salvaje de Thalys. El precinto a tanta desgracia fue el doloroso gol de Arribas. También la expulsión final de Corredera. Un duelo que deja mucha herida tras cincuenta buenos minutos.

