Garitano, entrenador del Sporting: «El fútbol a veces es esto, pequeños grandes detalles» Asier Garitano asegura, sobre la victoria, que «aprovechamos ciertas situaciones que ya las teníamos trabajadas para remontar el partido»

Andrés Maese Gijón Lunes, 18 de agosto 2025, 22:42 Comenta Compartir

Gelabert y Dubasin, gracias a las asistencias de Otero, sirvieron la primera victoria del Sporting ante el Córdoba. Fueron dos chispazos. Y Garitano así lo admitió: «Aprovechamos situaciones que teníamos trabajadas, pero el fútbol a veces es esto. Pequeños grandes detalles».

El entrenador del Sporting resumió el partido de su equipo de una manera muy práctica. «Había que tener paciencia, intentar ganar alguna segunda jugada porque ellos con espacios tienen problemas», apuntó. Además, dijo del Córdoba que «intentamos provocar errores durante todo el partido hasta que se dieron. «Nosotros también los cometimos, pero le dimos la vuelta al marcador», destacó.

No pudo dejar escapar la oportunidad de hablar del sportinguismo. La mejor entrada de los últimos diez años en El Molinón en la primera jornada liguera. «La afición está muy por encima de esta categoría. Saben cuándo sufre el equipo y son capaces de darle la vuelta a la situación y ayudarnos», expuso. «Es una barbaridad la gente que ha venido. Lo más importante es que ellos juegan con el equipo. Cuando nos ven sufrir, se ve la inteligencia de la gente y nos da aire para seguir sufriendo, que vamos a sufrir mucho esta temporada», añadió sobre el ambiente vivido en las gradas del municipal gijonés.

También se refirió al pique que se produjo en el banquillo rival. A raíz del pequeño encontronazo, el Sporting le dio la vuelta al marcador. «Los lances de la segunda parte los aprovechamos para hacer el gol. Hay que aprender de eso, pero sí es cierto que el partido fue bueno y noble», reconoció.

Las razones del once

Explicó su once inicial. Garitano indicó que «nos interesaba tener un lateral derecho más bajo para que Dubasin y Otero tuvieran espacio para correr y también metimos a gente por dentro para poder ganar balones y poder transitar»,

En cuanto a los jugadores que se estrenaron con la camiseta rojiblanca, los aprobó a todos y destacó a Corredera: «Ya sabe lo que hay porque ya había trabajado conmigo. Tiene piernas y para los jugadores de arriba es interesante. Le falta hacer goles, siempre se lo digo».

Por último, se le cuestionó por el estado físico de sus futbolistas. Garitano comentó que «estamos muy bien, pero nos faltó un poco de juego. Estamos contentos con las condiciones física de todo el equipo». Garitano sumó una nueva victoria en casa.