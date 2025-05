Garitano, entrenador del Sporting de Gijón: «Lo importante es que dependemos de nosotros»

José Luis González Gijón Domingo, 18 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

La decepción por la derrota era evidente en la cara de Asier Garitano, quien no obstante se marchó ayer de La Rosaleda con la sensación que el Sporting de Gijón hizo «un muy buen partido». La derrota, en la que intervinieron claves como «el estado de ánimo» de los dos equipos tras el empate y los problemas físicos de algunos jugadores importantes no empaña el que es el hecho «más importante» en opinión del entrenador: «Dependemos de nosotros».

Asier Garitano reconoció que en su mente estaba «reestructurar» al equipo después de haberse adelantado en el marcador, pero en medio del proceso llegó el gol del empate. «Cuando queríamos mover el equipo y antes del cambio nos hacen el gol. El equipo de casa se vino arriba con el ambiente».

A pesar del empuje de La Rosaleda, el Sporting tuvo sus opciones para volver a ponerse por delante y también antes para colocarse con 0-2. «Ha caído del lado del equipo local. Es una pena. Hemos hecho un gran trabajo y los jugadores han dado todo. No hemos sacado por los menos ese punto que para nosotros sería muy bueno».

La salvación matemática, que pasaba por ganar en Málaga, no se consiguió, pero el Castellón, que se mide esta tarde al Eldense, puede dársela al Sporting. No obstante, Asier Garitano no está preocupado por lo que suceda en ese encuentro. «El favor nos lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que sacar la permanencia en nuestra casa, con nuestra gente. Esto es el Sporting y no podemos estar esperando a que nos echen una mano».

La semana ha sido complicada en lo que al estado físico de algunos jugadores se refiere. El entrenador del Sporting reconoció que la idea es llegar a final de temporada con los «catorce o quince» jugadores más enteros y que algunos futbolistas están forzando para ayudar al equipo. «Hay jugadores que están aguantando lo que pueden. César, Gaspar...».

La situación por la que atraviesa el Sporting es delicada y la afición ya ha dado muestras de hartazgo. Incluso se preparan movilizaciones para mostrar ese enfado coincidiendo con el partido ante el Cartagena. A pesar de ello, Asier Garitano está convencido de que la afición apoyará al equipo. «Es una afición inteligente, muy de fútbol, exigente, pero saben cómo estamos y que nos hace falta su ayuda para cerrar la temporada. Estoy convencido de que van a estar con el equipo». Sobre el futuro y la planificación de la próxima temporada no quiso pronunciarse. «Pienso en mañana (por hoy) y en el entreno del lunes. Lo demás distrae y no ayuda a nadie».