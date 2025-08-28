Garitano: «Vamos a seguir igual y no me va a condicionar tener el 15, 20 ó el 85% de la posesión» El técnico del Sporting descarta salidas en este mercado y asume que «queda menos tiempo» para los dos fichajes. Gaspar entra en la convocatoria para el partido contra la Cultural, a la que regresa Kevin y entra por primera vez Loum

Javier Barrio Gijón Jueves, 28 de agosto 2025, 15:56

«La idea es clara, nos faltan por firmar dos jugadores y a día de hoy las opciones son claras, las sabemos», recordó este mediodía Asier Garitano, entrenador del Real Sporting de Gijón, asumiendo que «cada vez queda menos tiempo» para encontrar un extremo, con la negociación reactivada por el georgiano Lasha Odisharia, como informó ELCOMERCIO.es, y la búsqueda de un defensa para el perfil zurdo. «No tengo garantías de nada», añadió después sobre la promesa de la llegada de algún futbolista. «Sé que están trabajando en el club para equilibrar la plantilla y no tengo interioridades de nada. Nos hacen falta los dos futbolistas, el club trabaja en ello, pero no es fácil», insitió.

En la víspera del encuentro ante la Cultural, eso sí, el entrenador vasco cerró la puerta a posibles salidas en esta recta final del mercado, que finaliza el lunes a la medianoche, siempre con los 'peros' lógicos de estos días de actividad en los despachos y de giros de guion. «No hay salidas por parte nuestra, ninguna. Siempre que está abierto el mercado puede pasar algo, que suceden cosas extrañas, pero si hay alguien que quiera salir, nadie nos ha comentado nada. Y llegado un punto, ya decide el club y estamos contentos con los que tenemos», zanjó.

Lejos del mercado, el entrenador del Real Sporting de Gijón puso su mirada en el rival que mañana visita El Molinón (21.30 horas) y ante el que buscará la tercera victoria consecutiva de este inicio. «La Cultural Leonesa viene en un buen estado, ha competido bien en sus dos partidos. En el primero estuvo muy condicionado por la roja directa del inicio, pero fueron un equipo competitivo en Burgos y también contra el Almería. No sacaron los puntos, pero fueron reconocibles y espero un rival muy duro», señaló Garitano sobre el rival.

El técnico rojiblanco confirmó, a renglón seguido, el buen ambiente que reina en el vestuario tras las dos victorias del Real Sporting de Gijón en las dos primeras jornadas. «Estamos muy contentos con los puntos y el estado de ánimo es muy bueno porque los resultados te dan eso», concedió. Pero, incidió, «la idea es seguir para intentar otra vez competir un buen partido».

Lo que sí volvió a defender, preguntado por el fútbol de su equipo, es el planteamiento de los partidos de su Sporting, que busca forzar el error, no lo espera. «El plan es cuando tenemos el balón atacar y cuando estamos en las zonas que nos interesa recuperarlo, hacer el partido competitivo que hicimos ante el Córdoba y el Ceuta», afirmó de inicio.

Luego fue más vehemente: «No nos aprovechamos de los errores del rival, sino que los intentamos generar. Parece que el tema de las posesiones te lleva haciendo un lado. Tienen tantos datos hoy... hay que saber interpretarlos. A nosotros nos interesa lo que nos interesa, lo tenemos claro y vamos a seguir». Y con esa posición clara, avisó: «Me va a dar igual, no me va a condicionar nada, el tener el 15, 20 ó el 85% de la posesión». «Ojalá pudiéramos tener el 90, pero es difícil por nuestras características, pero ojalá ese 90 lo tuvieran ciertos jugadores», concluyó.

23 convocados

Garitano había dado a conocer tras el entrenamiento la lista de convocados para el partido, con la vuelta de Gaspar, que superó la prueba a la que fue sometido esta mañana, el regreso de Kevin y la primera convocatoria de Mamadou Loum. La lista la integran 23 futbolistas, de la que se caen Iker Venteo y Mbemba: Yáñez, Christian Joel, Guille, Pablo García, Perrin, Diego Sánchez, Nacho Martín, Gaspar, Caicedo, Gelabert, Queipo, Corredera, Pablo Vázquez, Dubasin, Amadou, Otero, Kevin, Loum, Kembo, Curbelo, Justin Enol Prendes y Mancha.

«Todo el mundo que está en la convocatoria puede ser titular porque dice que está en buenas condiciones para ir», generalizó, particularizando en algunos casos. De Loum indicó que «ha realizado un trabajo específico y esta semana ya iba a estar en dinámica de grupo». Sobre Kevin recordó que «ya entrenó al regreso de Ceuta y está en perfectas condiciones».

En relación a Gaspar, recordó, «venía con algún problema del partido». «Jugó una hora de partido muy buena en Ceuta, el campo no le ayudaba a sus problemas y al tener cuatro días solo de entrenos queríamos que fuese de menos a más. Los primeros días de recuperación. Hoy ha hecho el entrenamiento normal», concluyó. También asumió que es «una pena» que no termine de tener continuidad porque es «un tiro» de jugador. «Sabemos que es un jugador fundamental para nosotros y deseamos que tenga esa continuidad en los entrenamientos», deseó.

Del intercambio de bandas que protagonizaron el propio Gaspar y Dubasin en Ceuta lo enmarcó en un plan específico para ese encuentro. «Cambiamos perfiles de los centrocampistas, de los tres de dentro, nos interesaba iniciar la presión hacia el central zurdo y lo hicimos así», comentó. «Matices», en definitiva, «sin perder la esencia de lo que tenemos y lo que queremos, pero este partido será diferente».

Pese a las dos victorias, Garitano expresó su exigencia de seguir dando pasos al frente en cuanto al juego del equipo. «Siempre se puede mejorar y ese es el objetivo. Este equipo ha competido un poco mejor y llegamos a la Liga en buenas condiciones, con las ideas claras, y si sacas los resultados y puntos estás más contento. Estamos bien y sabemos cuál es la idea que nos hace llegar ahí», manifestó.

Más adelante, el preparador hizo una mención a los debutantes en el partido de Ceuta, concretamente sobre Amadou y Enol Prendes. «Son jugadores del Sporting y su calidad de entrenamiento es muy buena, cualquiera podría jugar», aseguró, confesándose «contento» por su aportación: «Lo hicieron bien».

Por lo demás, no quiso ir más allá del presente ni al rendimiento que pueda ofrecer el equipo con el paso del tiempo: «Le doy importancia a llegar en buenas condiciones al inicio. Si vas a sacar más puntos o menos no lo sabes. Diciembre queda muy lejos. Nos centramos en este partido. ese es el objetivo».

En el tramo final de su intervención dedicó dos pinceladas a dos futbolistas. La primera a Diego Sánchez, en su doble cometido de central y lateral. «Lo sigo viendo bien y puede jugar de lateral, de central, ahí está», se limitó a comentar. Y a Otero le brindó una reflexión acorde con su importancia en el equipo: «Otero es bueno en la banda derecha, en la izquierda, de delantero, en cualquier situación».

Con El Molinón camino de agotar el papel, con otra gran entrada y un recibimiento en marcha antes del partido, el técnico se mostró responsabilizado. «Será el segundo mejor recibimiento porque yo ya sentí el apoyo en el primero, que fue increíble. Intentaremos seguir compitiendo en el campo porque ellos van a seguir ayudándonos a ser mejores. Seremos un equipo difícil de batir para cualquier rival», prometió rotundo.

Preguntado por sus sensaciones en torno al equipo y el recorrido que tendrá en la temporada, Garitano se pronunció con prudencia, recordando que «llevamos solo dos jornadas». «El objetivo es pasar a ser de un buen grupo a un buen equipo y hemos ido cada semana siendo un mejor equipo», observó.