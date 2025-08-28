El Sporting de Gijón reactiva el fichaje de Lasha Odisharia

El Sporting de Gijón ha retomado en las últimas horas las gestiones por Lasha Odisharia, el extremo georgiano, de 22 años, propiedad del ... FK RFS, el equipo de Riga (Letonia) en el que milita, con la intención de llegar a un acuerdo en este final de mercado para su traspaso. No es la única opción en la que se trabaja, pero ahora mismo se ha vuelto a reabrir y, esta vez sí, parece que está cerca de cerrarse.

Aunque el interés quedó congelado por la negociación con Dani Luna, el Sporting nunca ha descartado su fichaje, manteniendo el contacto con el entorno del jugador, que está siendo una pieza clave para mantener viva esta alternativa que se ha vuelto a reactivar.

Originario de Tiflis, el club gijonés se vio obligado a congelar las gestiones hace varios días ante la dificultad de llegar a un acuerdo con el club letón, que exigía una compensación importante por su traspaso después de haber pagado hace un año y medio cerca de 350.000 euros al Dínamo de Tibilisi.

Precisamente su equipo juega esta noche contra el Hamrum de Malta en la Conference League.