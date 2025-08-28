El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Sporting reactiva el fichaje de Lasha Odisharia
El georgiano Lasha Odisharia celebrando un gol. E. C.

El Sporting de Gijón reactiva el fichaje de Lasha Odisharia

El club gijonés, apoyado en el deseo del jugador georgiano, negocia ya un acuerdo con el FK FRS de Riga

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:41

El Sporting de Gijón ha retomado en las últimas horas las gestiones por Lasha Odisharia, el extremo georgiano, de 22 años, propiedad del ... FK RFS, el equipo de Riga (Letonia) en el que milita, con la intención de llegar a un acuerdo en este final de mercado para su traspaso. No es la única opción en la que se trabaja, pero ahora mismo se ha vuelto a reabrir y, esta vez sí, parece que está cerca de cerrarse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida de un súper de Gijón por llamar «imbécil, ladrona y anormal» a una compañera
  2. 2 Altercado en el Hípico de Gijón durante la participación de un jinete israelí
  3. 3 Carlos Baute se sacude la lluvia y lo da todo en Avilés
  4. 4 David Carmo es el elegido para el centro de la defensa del Real Oviedo
  5. 5

    «Nos tiró agua, lejía y huevos», la queja de unos jóvenes en el parque de La Habana de Pola de Siero
  6. 6 Loum, jugador del Sporting de Gijón: «Soy una máquina, en la posición en la que juego tengo que ser físicamente fuerte»
  7. 7

    El PSOE de Asturias propondrá a Lydia Espina para el Senado tras la dimisión de Melania Álvarez
  8. 8 Asturias vuelve a afrontar «horas difíciles» en la lucha contra el fuego: 41 personas siguen desalojadas en Ibias
  9. 9 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  10. 10 Localizan una serpiente de un metro y medio en una acera de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Sporting de Gijón reactiva el fichaje de Lasha Odisharia

El Sporting de Gijón reactiva el fichaje de Lasha Odisharia