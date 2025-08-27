Loum, jugador del Sporting de Gijón: «Soy una máquina, en la posición en la que juego tengo que ser físicamente fuerte» «La presión me da alegría para dejarlo todo en el campo», asegura el último fichaje del Sporting, listo para el partido del viernes contra la Cultural: «Físicamente ya estoy para ayudar al equipo»

Javier Barrio Gijón Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:23 Comenta Compartir

«Mamadou viene a aportarnos solidez, carácter, personalidad y su fútbol, y ya ha demostrado en el tiempo que venimos hablando su compromiso», aseguró David Guerra este mediodía en la presentación de Mamadou Loum, que lleva ya un par de semanas entrenando con el Sporting de Gijón y que hoy se mostró espontáneo, derrochando simpatía, durante su puesta de largo.

«Estoy muy contento, muy feliz. Este es un club histórico», declaró el mediocentro senegalés, quien se definió como «un jugador muy profesional, con carácter, y que puede ayudar al equipo y a los compañeros». Lo más importante, reiteró varias veces, es «estar bien». Y en el Sporting lo está: «Este club y yo somos muy parecidos. No me pensé ni dos veces el venir porque es un equipo muy grande».

Expresándose entre el portugués y el español, Loum machacó el anglicismo «top (elevado, alto)» para referirse al Sporting, a Gijón y a sus aficionados, confesándose encantado por su fichaje. «Esto es top, estoy muy contento. La gente que está fuera vive mucho el fútbol y esto es energía positiva para mí», apuntó, apreciando que llega a un vestuario que está «muy unido».

Preguntado por sus condiciones físicas, el mediocentro comentó con una sonrisa que «soy una máquina y necesito tiempo; tengo que demostrar y que se vea el físico que tengo en el campo para dejar mi marca». Pero, incidió, lo más importante es «ser profesional y estar feliz».

Preguntado por su disponibilidad para el viernes ante la Cultural, Loum se alistó para el encuentro. «Cuando el entrenador lo decida», dijo primero. Pero, añadió después, «físicamente ya estoy para jugar y ayudar al equipo». «Estoy muy contento de estar en el Sporting», reiteró una vez más.

Estiró más su sonrisa cuando se le preguntó por el ambiente de El Molinón. «Esto es muy top, me encanta. Soy una persona a la que la presión le da alegría para dejarlo todo dentro del campo. Voy a estar muy contento cuando juegue en este estadio», anticipó, mirando con ambición a la jornada y al duelo contra la Cultural: «Lo más importante es ganar los tres puntos para la afición, que estará muy contenta».

Más tarde, Loum volvió sobre sus pasos para responder a otra pregunta motivada por su físico. «Soy un máquina, en la posición en la que juego tengo que ser físicamente muy fuerte», dijo entre risas. «En España hay jugadores muy buenos técnicamente y lo más importante es dejar mi marca», agregó. Sí se mostró muy agradecido al recibimiento de sus compañeros: «Tengo una buena relación con todos, tengo muchos colegas. Es un grupo muy unido y solidario. Son todos muy top».

Echando la vista atrás, tras pasar por el fútbol portugués, por la Primera española, incluso por Inglaterra, el pivote, de 28 años, hizo un balance del momento en el que se encuentra su carrera y en el que llega al Real Sporting de Gijón: «Lo más importante es el presente, estoy en el Sporting, y lo que puedo controlar es entrenar bien, trabajar, jugar bien y ayudar al equipo».