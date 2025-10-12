El gol que no fue: el polémico final del Sporting de Gijón - Racing de Santander El árbitro ya había pitado el final el encuentro cuando Mario García conectó una volea que se coló por la escuadra de Yáñez

Sheila Vaca Gijón Domingo, 12 de octubre 2025, 20:04 | Actualizado 20:42h. Comenta Compartir

Fue un partido tenso e intenso. El Sporting de Gijón se hizo con los tres puntos en El Molinón ante el Racing de Santander no sin antes sufrir. La victoria sirvió para insuflar ánimos a la afición y al equipo con el recién estrenado Borja Jiménez en el banquillo gijonés. Hubo de todo en el partido, hasta el final. Literalmente. Si hay una jugada que ha marcado el choque, además de los goles y los paradones de Yáñez fue la de un gol que no fue.

Sí, como lo leen. Quienes estuvieron en el estadio lo vieron. Quienes lo siguieron por la tele también. Fue un auténtico lío final para rematar. El árbitro había pitado el final del partido cuando Mario García cazó un rebote y acabó colándolo en la portería de Rubén Yáñez. Fue un golazo. Pero no lo fue. El colegiado, Manuel Jesús Orellana, ya había tocado el silbato. Con ese mágico sonido los jugadores rojiblancos ya estaban celebrando la ansiada victoria. Los entrenadores saludándose cordialmente. El gol santanderino llegó después.

Evidentemente se montó un revuelo sobre el césped de tres pares de narices. Los jugadores del Racing enfurecieron pidiendo explicaciones al árbitro y aquello acabó en una fiesta de tarjetas y con Sangalli expulsado. Sin duda, una escena que es carne de cañón para las tertulias.

El final de partido del Sporting - Racing 😳😳😳



EL GOLAZO DEL RACING LLEGÓ DESPUÉS DE QUE EL ÁRBITRO PITASE #LALIGAHYPERMOTION pic.twitter.com/1v4bDpDXKV — DAZN España (@DAZN_ES) October 12, 2025

El próximo rival del Sporting será el Valladolid. Los gijoneses viajarán a tierras pucelanas para medirse al conjunto de Guillermo Almada el domingo 17 de octubre, a las 16.15 horas, en el José Zorrilla.