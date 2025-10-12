El Sporting de Gijón sobrevive al caos en El Molinón

Smith, Dubasin, Guille y Gaspar celebran el primer tanto del 'Pingüino' ante el Racing de Santander en El Molinón.

Andrés Maese Gijón Domingo, 12 de octubre 2025, 18:39 | Actualizado 19:12h. Comenta Compartir

El Sporting rompió la dinámica de cinco derrotas consecutivas en la Liga. Lo hizo sobreviviendo a un partido caótico ante el Racing de Santander. Los goles de Dubasin y Pablo Vázquez sirvieron para que Borja Jiménez se estrenara con victoria en su primer partido como técnico rojiblanco.

La temporada se puede hacer eterna y más si se asemeja al encuentro vivido en El Molinón. Borja Jiménez cumplió con su palabra en la primera parte. Dijo que quería un equipo valiente y vertical con las líneas adelantadas y así se presentó ante su nueva afición.

Su equipo completó una primera parte notable ante un Racing de Santander que cuando se quiso dar cuenta iba por debajo en el marcador gracias a un tanto de Dubasin, que aprovechó una extraordinaria asistencia de Guille Rosas. A partir de ahí, los visitantes se hicieron con el balón y el Sporting comenzó a dar pasos hacia atrás.

Sporting de Gijón Yáñez; Guille Rosas (Kevin Väzquez, m. 90+2), Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Corredera, Smith; Dubasin (Loum, m. 90+2), Gelabert (Nacho Martín, m. 77), Gaspar Campos (Pablo García, m. 77) y Juan Otero (Caiced, m. 90+7). 2 - 1 Racing de Santander Jokin Ezkieta, Aldasoro (Puerta, m. 45), Vicente, Andrés, Villalibre (Jeremy, m. 56), Maguette (Jeramy, m. 75), Sangalli, Facu, Michelin (Yeray, m. 85), Pablo Ramón y Salinas (Mario García, m. 56). Goles: 1-0: m. 13, Dubasin. 2-0: m. 64, Pablo Vázquez. 2-1: m- 75, Jeremy.

Árbitro: Orellana Cid. Amonestó en el Sporting a Otero ; y en el Racing de Santander a Salinas, Pablo Ramón, Puerta, Michelin, Iñigo Vicente. Y expulsa a Michelin con roja directa cuando ya estaba en el banquillo y a Kevin Vázquez.

Incidencias: partido disputado en El Molinón ante 23.906 espectadores.

El gran problema del Sporting es que la plantilla da para lo que da. Jiménez no quiso hacer ninguna revolución para no marear a sus futbolistas, pero aunque la quisiera hacer, no podría. De nuevo quedó en evidencia que los futbolistas tienen un nivel justo sobre todo cuando se mira al banquillo.

Prueba de ello es que a Jiménez a punto estuvo de quedarle cara de Garitano tras el descanso. El Molinón no tardó en quejarse de la carta de presentación de su equipo en el segundo acto. De nuevo volvieron los fantasmas del pasado. Sin ideas, sin recambios y a merced del rival.

La gran noticia para los rojiblancos llegó tras un saque de esquina. Pablo Vázquez cabeceó un balón suelto en el área para poner más distancia en el marcador. Todo hacía indicar que se podía vivir un estreno tranquilo, pero nada más lejos de la realidad.

De nuevo el rival comenzó a mover el banquillo mientras Jiménez intentaba alargar la vida de sus once elegidos. Y eso en un fútbol con cinco cambios es imposible de mantener. El Racing continuó creciéndose en Gijón mientras el miedo comenzaba a apoderarse del Sporting.

Jeremy recortó distancias tras un saque de esquina. Quedaba un cuarto de hora para el final y El Molinón fue consciente de lo que tocaba. Sufrir y apoyar hasta el final.

El nuevo entrenador del Sporting comenzó a introducir a centrocampistas de perfil defensivo y a laterales para terminar con una línea de cinco. Fue caótico. Un desorden impropio de la categoría que terminó bien gracias a Rubén Yáñez.

El meta voló tras una falta ejecutada por Yeray. El balón iba a la misma escuadra cuando la mano del meta rojiblanco evitó el tanto del empate. Una de las paradas más espectaculares vistas en El Molinón en los últimos años. Menudo sufrimiento.

Para añadir más tensión al encuentro, Kevin Vázquez vio la tarjeta roja en la última jugada del encuentro. Una falta clara que el colegiado interpretó como una acción de elevado peligro. Al Racing le quedaba la última bala.

El centro al área terminó con un despejé a la frontal del área, fue cuando el árbitro pitó el final del partido. Lo que nadie se podía imaginar es que en ese instante Puerta conectó una volea que se coló por la escuadra. No valía, pero se montó un buen lío que terminó con la expulsión de Sangalli.

El objetivo se cumplió y toca celebrar la victoria, pero las preocupaciones siguen siendo las mismas. Es lógico no exigir a Borja Jiménez un lavado de imagen en tan solo cinco días, pero tiene mucho trabajo por delante. Un perfil similar al de Garitano necesita una defensa sólida y resultados. El primer paso fue bueno, volvieron las victorias, pero se necesita mucho más.