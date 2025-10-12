El hermano de Borja Jiménez pone a bailar a Madrid con la camiseta del Sporting de Gijón El DJ Selecta, diez años más joven que el técnico, dirigió su última sesión en la sala La Riviera con la camiseta del Sporting

G. Fernández Gijón Domingo, 12 de octubre 2025, 19:04

El Sporting tiene desde esta semana un aficionado más. Y no es uno cualquiera. Se trata de Pablo Jiménez, más conocido como Selecta por su faceta como DJ y productor musical. Es el hermano menor de Borja Jiménez. Y es que, aunque la vida los ha llevado hacia el éxito por derroteros tan distintos como la música y el fútbol, la unión entre ambos hermanos parece evidente.

Esta semana el pequeño de los Jiménez –es diez años más joven que el técnico– presentó una de sus sesiones ataviado con la elástica rojiblanca en la madrileña sala de La Riviera. «Puxa Sporting, Borja te amo» compartía el propio Selecta en una de sus publicaciones en redes sociales, despertando el cariño de la parroquia rojiblanca. Y es que el hermano del técnico no es un DJ cualquiera. Abulense, como Borja, ha colaborado con algunos de los artistas más importantes del panorama nacional como Recycled J. Natos y Waor y Juancho Marqués, entre otros. Cuenta con cerca de medio millón de oyentes mensuales en Spotify y algunos de sus sencillos acumulan más de 25 millones de reproducciones, dando cuenta de la dimensión artística de un artista que ya estuvo en una de las ediciones pasadas de Riverland.

Según ha podido saber este periódico, la intención del DJ es acudir a Valladolid a presenciar el primero de los partidos a domicilio que disputará el que ya es su nuevo equipo. Será el domingo, a las 16.15 horas, cuando los rojiblancos disputen su encuentro en el José Zorrilla.