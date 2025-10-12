Corredera, jugador del Sporting: «El gol de Jeremy nos echó atrás, pero lo importante era salir de la mala racha» «Nos pasó factura salir con tanto ritmo en la primera parte y nos faltaron piernas al final», explicó el centrocampista Álex Corredera

Andrés Maese Gijón Domingo, 12 de octubre 2025, 20:58

Álex Corredera fue uno de los futbolistas más destacados del Sporting este domingo ante el Racing de Santander. El centrocampista completó su mejor encuento como rojiblanco. Su entrenador así lo destacó tras el choque. Subrayó su partido, así como el de su compañero de fatigas que ayer fue Justin Smith.

«Es una victoria necesaria para el equipo y para la afición. Necesitábamos dar un paso adelante y empezamos muy bien. La gente nos empujó hacia la victoria y se sufrió, pero siempre se sufre», indicó Corredera en los pasillos de El Molinón.

Como bien comentó el futbolista, al equipo y al sportinguismo le tocó sufrir en los instantes finales. «Teníamos claro que no iba a pasar lo de otras semanas, que íbamos a comunicarnos de otra manera y, cuando lo crees, a veces sucede», argumentó sobre el hecho de no haber dejado escapar los tres puntos en los instantes finales.

«Borja fue claro con nosotros, todo lo que dijo se cumplió, se nota que sabe lo que requiere esta categoría para ganar»

Para explicar el bajón se sufrieron los rojiblancos en el terreno de juego, el mediocentro se acordó del buen inicio de partido que completaron: «Nos pasó factura salir con mucho ritmo en la primera parte. Nos faltaron piernas al final y nos echamos atrás. Nos hundió el Racing, pero esperamos mejorar todas esas cosas».

Sobre el paso atrás, el gol del Racing puso cierta tensión en el choque y así lo reconoció. «El gol de Jeremy nos echó atrás, pero lo importante era salir de la mala racha. Ojalá sea el principio para seguir creciendo», deseó.

El Sporting, al menos en la primera parte, mostró una imagen diferente al de las pasadas semanas. «Jugamos más arriba y con más energía», inició la explicación Corredera. «Borja fue claro y tranquilo, y salió bien todo lo que nos dijo. Se nota que sabe lo que se requiere para ganar partidos en esta categoría», subrayó sobre las indicaciones del nuevo entrenador, que les ayudó a romper con la dinámica negativa de resultados.

Al igual que lo hizo Borja Jiménez, él también se acordó del sportinguismo. «Nos tocaba dar a la fición un juego atrevido porque nos tocaba. Es una pasada cuando el ambiente aprieta como lo hizo ante el Racing», subrayó el jugador.