Corredera analiza la situación del Sporting: «Es un toque de atención muy importante y es necesario cambiar esta dinámica» El centrocampista apela al «orgullo» de cada uno de los futbolistas para revertir la situación del equipo: «Los jugadores muchas veces echamos balones fuera, pero en el campo estamos nosotros»

El vestuario del Sporting de Gijón no pasa por su mejor momento. Las cuatro derrotas consecutivas en Liga, la última tras dejarse remontar un 3-0 en El Molinón ante el Albacete, han dejado una herida en la plantilla que aún está en fase de curación. El final del partido del pasado domingo provocó una situación tensa en el vestuario, tal y como reconoció Álex Corredera en sala de prensa, algo «sano que tiene que suceder». «Estábamos todos perplejos, enfadados, no dábamos crédito y hay que tener cuidado. En un vestuario hay muchos perfiles y obviamente se dicen cosas. Decidimos ir a casa y hablar el lunes con calma».

En esa charla del pasado lunes se habló de todo. «Era necesario, queremos ser una familia, nos tenemos que decir las cosas y la mejor forma es a la cara». La parte futbolística, el hecho de que las derrotas hayan llegado en los minutos finales de los partidos, ocupó parte de ese encuentro, pero también «otras cosas que se quedan dentro». Más allá del contenido de la charla, Álex Corredera quiso lanzar un mensaje sobre cómo cree el centrocampista que el equipo debe salir de este bache. «En lo que más hay que incidir es en el tema mental, el orgullo propio. Hay muchas cosas van más allá de lo táctico. Hay que sacar la garra de decir este tío no va me a rematar, no va a centrar. Hay que darle una vuelta más y eso pasa por los entrenamientos, por estar pensando en casa lo que tengo que hacer».

Álex Corredera cree que el equipo necesita «ir al límite» en todas sus acciones, tanto en los entrenamientos como en los partidos. «Si no, no nos da». En lo individual, el centrocampista reclama un examen de conciencia por parte de cada uno de los jugadores antes de mirar a lo que hacen los compañeros. «Los once que entran de inicio y los de fuera tenemos que tener claro el objetivo, lo que pasa en esos minipartidos que se dan, en saber aguantar los resultados, las situaciones a mejorar en los descansos… que la energía de unos vaya con la del otro, así todo es más fácil». El futbolista del Sporting de Gijón sí que ve en esta situación una conclusión positiva, «solo una», y es que solo se han disputado siete partidos de Liga, por lo que queda aún mucha competición por delante. «Es un toque de atención muy importante y es necesario cambiar esta dinámica, sentirnos seguros y competir mejor en los últimos minutos y el resto de los partidos».

Asier Garitano y su cuerpo técnico «Confianza máxima en ellos, nada tienen que ver con estas situaciones, sobre todo la del último día»

Cuando un equipo encadena cuatro derrotas consecutivas las miradas suelen dirigirse al banquillo. No obstante, Álex Corredera cree que los futbolistas tienen mucha más responsabilidad de la que habitualmente se les achaca. «Los jugadores muchas veces echamos balones fuera, pero en el campo estamos nosotros», afirmó. Sobre la figura del entrenador y su cuerpo técnico el centrocampista rojiblanco también lanzó un mensaje. «Confianza máxima en ellos, nada tienen que ver con estas situaciones, sobre todo la del último día».

La próxima cita del Sporting de Gijón será el domingo en Castellón, un equipo valiente al que los rojiblancos esperan encontrar sus debilidades. «Lo que quiero ver es al equipo ir al límite, es un partido perfecto para demostrar toda la rabia que hay dentro. Esas cosas no se pueden entrenar más que en la cabeza y el orgullo de uno mismo».

