Borja Jiménez, entrenador del Sporting: «Lo mejor fue la conexión con la gente» «Intentamos ser agresivos hasta donde nos dio el corazón, pero luego tuvimos pundonor», asegura Borja Jiménez

Andrés Maese Gijón Domingo, 12 de octubre 2025, 20:46 | Actualizado 21:19h. Comenta Compartir

Su estreno se completó con los tres puntos, más que necesarios para un Sporting que acumulaba cinco derrotas consecutivas. «Fue inmejorable mi primera experiencia en El Molinón. Hicimos una primera parte muy buena, y el equipo respondió a las dos o tres matices que les dimos», describió Borja Jiménez tras su debut en El Molinón.

Tanto él como sus futbolistas coincidieron en que «los dos matices que les dimos los supieron plasmar en el campo y todo salió bien». «Intentamos ser agresivos hasta donde nos dio el corazón, pero luego tuvimos pundonor», describió el preparador rojiblanco sobre el juego de su equipo ante el Racing.

Tanto él como su cuerpo técnico tenían claro lo que necesitaba el grupo. El final del choque recordó al de otras semanas, pero esta vez la victoria se quedó en casa. Jiménez dijo que «hay que creer que no va a pasar para que no suceda». «Es una victoria de equipo, de grupo. Se responsabilizaron de lo que le pasó a Asier y tenían una parte de culpa, pero intentamos que estuvieran cómodos», hizo hincapié.

Borja Jiménez no quiso quitar importancia a la victoria. Todo lo contrario. Le dio más valor que a cualquier otra. No era para menos. «Ganar tiene doble valor porque nos enfrentamos a un gran equipo», indicó sobre el Racing de Santander. El rival exigió a los rojiblancos más de lo esperado cuando Pablo Vázquez marcó el segundo tanto de la tarde. «En la segunda parte defendimos más hundidos de lo que nos gustaría, pero tenemos margen de mejora», rescató el titular del banquillo sobre los minutos finales.

De este Sporting aseguró que «lo que más me gustó fue el alma del equipo y la conexión con la gente». Además añadió que «nos tenemos que dejar la vida todos los días en el campo». «Tenemos que seguir creciendo en cuanto a juego y, sobre todo, lo más importante es recuperar el alma que mostramos ante el Racing y la conexión con la afición».

También del gran ambiente vivido en el estadio rescató que «los últimos minutos era incapaz de dar ninguna instrucción porque no se oía absolutamente nada para incomodar al rival». «Fue un día idílico», destacó el técnico, que dio la sensación de que ayer tenía un mensaje claro. Y lo repitió: «Quisimos demostrar corazón a través del juego y que estuvieran cómodos. Les dije que no tenían nada que envidiar a los futbolistas del Racing y que solo tenían que demostrarlo. Y lo hicieron».

Por último, Jiménez se refirió a Dubasin. «Comenzó muy bien la Liga. Saben que soy muy exigente. Hizo un gol, pero tenía que haber hecho el otro. Se lo dije», concluyó el preparador.