Las puntuaciones de Manuel Rosety en el Sporting de Gijón - Racing de Santander: el mejor, Yáñez

Yáñez transmitió seguridad en la portería. Tuvo decisión en las salidas y realizó dos paradones: uno en cada tiempo

Manuel Rosety Gijón Lunes, 13 de octubre 2025, 08:52 Comenta Compartir

No se sabe quién inventó el rito de 'entrenador nuevo, victoria segura', pero lo importante para el Sporting de Gijón es que se cumplió con el debut de Borja Jiménez. Hubo que sufrirlo hasta el último instante, pero aquí nadie regala nada

El Sporting salió bien plantado. La disposición no tuvo nada que ver con la falta de reacción frente al Albacete o la inacción de Castellón. Algunos jugadores corrieron más que en la etapa Garitano, con unas sensaciones positivas. El Racing, peligroso en los contraataques, también le tenía respeto a los rojiblancos. El primer tiempo tuvo mejor control gijonés, con más tranquilidad tras el gol de Dubasin.

La segunda parte fue de control santanderino, con estiramientos esporádicos del Sporting, que perdía el balón con mucha facilidad. Los medios y los delanteros aparecieron menos, pero el segundo gol, en un desvío de Pablo Vázquez, parecía haber cerrado el partido. Sin embargo, un cabezazo de Jeremi, entre los dos centrales y Justin, dio alas a los visitantes.

Como en los tres triunfos anteriores, el Sporting acabó sufriendo, pero emergió un espectacular Yáñez. José Alberto sacó toda la artillería, una de las mejores de Segunda, pero el trabajo defensivo de los rojiblancos fue notable. Se notó el cambio. Para bien.

Los jugadores

8 El mejor Yáñez

Sensacional. Transmitió seguridad en la portería. Tuvo decisión en las salidas y realizó dos paradones: uno en cada tiempo.

5 Yáñez

En los goles estuvo vendido. Bien situado, estuvo seguro en algunos disparos y firme en algunas salidas, con una defensa descolocada por fases.

7 Guille Rosas

Cubrió bien su zona, con escarceos ofensivos. Dio la asistencia del gol de Dubasin. Luego estuvo más correoso en defensa. Acabó agotado.

6 Pablo Vázquez

Se lució en el juego aéreo, con alguna laguna esporádica. Más práctico que vistoso en los despejes. Anotó el segundo gol en un afortunado desvío.

6 Perrin

Mantuvo un tono serio, sin dar concesiones para cortar los intentos cántabros, aunque con alguna indecisión, como en el gol visitante.

7 Diego Sánchez

Echó alguna mano a los centrales, además de cubrir bien su zona, con los peligros de Martín. Dominó su parcela con una notable labor.

7 Justin Smith

Más participativo en la primera parte, con un aceptable trabajo de contención. Interesantes aportaciones ofensivas y buen dominio de balón.

7 Corredera

En la primera parte fue el sostén del centro del campo, con continuos desdoblamientos. Tras el descanso le tocó más trabajo de contención.

6 Dubasin

Recuperó la esencia perdida con la etapa anterior y el olfato de gol. Marcó uno y pudieron ser tres. Le perjudicó el guion del segundo tiempo.

5 Gelabert

Cumplió. Tuvo esporádicas apariciones elaboradas con su personal sello de virtuosismo, pero en un tono inferior al suyo habitual.

5 Gaspar

Tuvo destellos en la fase inicial, pero sin encontrar la posición de disparo. Colaboró en la contención. Tras el descanso acusó el esfuerzo.

5 Otero

Con su característico espíritu de lucha, dio una aislada sensación de peligro. Estuvo muy vigilado. Le faltó serenidad en la finalización.

5 Nacho Martín

Trató de aguantar el balón en una fase con más presión que futbol, con el Sporting más defensivo. Era lo que tocaba. Cubrió el expediente.

5 Pablo García

Voluntarioso. Realizó dos internadas por la banda zurda en las que le faltó definición. Cumplió en la labor de contención, que era su misión.

S. C. Sin calificar Kevin

Jugó la prolongación. Tuvo el infortunio de una entrada aparatosa que no mereció la expulsión. Apenas entró en contacto con el balón.

S. C. Sin calificar Loum

Salió para entorpecer la creación del juego racinguista en el centro del campo, por delante de su defensa, pero sin apenas participación.

S. C. Sin calificar Caicedo

Tuvo una presencia testimonial de apenas dos minutos, en los que se dejó notar con sus habituales entradas fuertes al choque en los duelos aéreos.

El entrenador

7 Borja Jiménez

Dispuso un dibujo ordenado y ambicioso, serio en defensa y ansioso en ataque. Los cambios fueron para asegurar la ventaja. Salió bien.