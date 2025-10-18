El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El entrenamiento del Sporting de este viernes. José Simal

Iker Martínez regresa a la convocatoria del primer equipo del Sporting de Gijón

El lateral, de 21 años, es la gran novedad en la lista de 22 jugadores, en la que se mantienen Guille Rosas y Curbelo

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Sábado, 18 de octubre 2025, 13:51

Comenta

Borja Jiménez confirmó este mediodía la entrada en la convocatoria del Sporting de Gijón para el partido de mañana en Valladolid (16.15 horas) del canterano Iker Martínez, quien regresa así a una lista del primer equipo. El lateral de El Entrego, de 21 años, es la gran novedad de una lista con 22 futbolistas, en la que se encuentra Guille Rosas, que parece haber superado los problemas físicos que arrastraba del partido contra el Racing, y Eric Curbelo, con alguna molestia.

Iker Martínez y Joaquín Alonso posan el día del debut del lateral con el primer equipo.
Imagen - Iker Martínez y Joaquín Alonso posan el día del debut del lateral con el primer equipo.

La convocatoria la integran Yáñez, Iker Venteo, Guille Rosas, Pablo García, Perrin, Diego Sánchez, Nacho, Gaspar, Caicedo, Gelabert, Queipo, Corredera, Pablo Vázquez, Cortés, Dubasin, Amadou, Otero, Loum, Kembo, Curbelo, Justin Smith e Iker Martínez.

Kevin Vázquez, por su parte, cumplirá este fin de semana un partido de sanción, mientras que Jesús Bernal sigue con su recuperación, así como Christian Joel tras la intervención por una lesión renal a la que fue sometido.

