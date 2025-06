José Luis González Gijón Sábado, 21 de junio 2025, 23:49 Comenta Compartir

Ismael Díaz Galán (Avilés, 1965) conoce bien el Sporting. Entrenador de base durante años, fue el último técnico que consiguió el campeonato en Segunda B con el filial. Con su último libro bajo el brazo ('Los Cimientos del Fútbol. Fundamentos del juego', editado por Opositta Asturias) y desde su puesto de técnico asistente para la mejora de toma de decisiones, analiza el momento por el que pasa la cantera rojiblanca.

–¿Cómo está Mareo?

–Es un centro de referencia casi mundial, pero lleva años esperando una redefinición. Entrené en cuatro continentes y allí los grandes clubes tienen academias, y esa palabra implica contenidos, metodología, orientación de hacia dónde se quiere formar. Lo otro son clubes sociales donde los niños van, juegan al fútbol y se divierten. Mareo debe dejar de ser un club social y empezar a ser de nuevo un centro de alto rendimiento, que es lo que es una academia.

–¿Qué ha pasado en estos años?

–El Sporting lleva como cinco generaciones perdidas. El poco talento que hay en Asturias –véase el resultado de las selecciones asturianas o de los equipos cuando pasan a 'play off', que indican que hay un bajo nivel– te lo lleva el Real Oviedo u otros clubes y te das cuenta de que lo que te queda no es lo mejor. Y eso es clave. Esto funciona de dos maneras: por selección del talento o por entrenamiento del talento. El talento de verdad se lo han llevado. Confío en Emilio Gutiérrez y en el entrenamiento de ese talento.

–Mareo ya tiene una metodología y una formación.

–Una cosa es utilizar esas palabras y otra cosa que exista. Es algo que los entrenadores deben tener asumido y plasmar. Ese método necesita contar con una cadencia marcada por la dirección y que lleve a un fin: subir jugadores al primer equipo o vender. Cuando miras los resultados, ves que no ocurre.

–¿Por qué se da esta situación?

–Creo hay urgencias de gente que se sabe provisional. En otras academias hay técnicos y directores que duran años. En el Sporting hace décadas que no hay continuidad en el trabajo, incluso con los entrenadores del primer equipo. Los modelos de juego no son coincidentes.

–¿Para tener lo que define como una academia hay que tener un modelo de juego?

–Es fundamental, esa es la parte de a dónde vamos como academia. Ahí caben dos opciones. Modelo Real Madrid: seleccionar el mejor talento, juntarlo y que salga alguna perla. En Primera hay un montón de jugadores salidos de ahí. Y está el modelo Barça: implantar una forma de juego desde benjamines al primer equipo. Es una escuela de su fútbol, pero en el Sporting no veo ninguno de los dos.

–Dice que se han perdido cinco generaciones. ¿Tardaremos cinco años en ver una camada de jugadores?

–Emilio es un experto seleccionador de talento y espero que retome esto donde se dejó. En las cinco categorías por debajo del primer equipo hay una defenestración del talento muy importante. Esa marcha es algo que antes no pasaba.

–Con la Ley del Menor no se puede retener a muchos.

–Depende de cómo los trates. Deben ver que están aprendiendo, la justicia del proceso, que el que hace méritos avanza y el que no, no. La Ley del Menor está en Bilbao y en San Sebastián y no tienen mucho problema porque se les vayan jugadores. Es una cuestión de trato, de tener una buenas instalaciones y los mejores profesionales para cumplir el sueño de llegar al primer equipo.

–¿Se ha descuidado al jugador de cercanía?

–No voy a que el producto de Mareo tenga que ser de Gijón. En mi época había en el filial un 60% de jugadores de fuera, pero que se habían formado en la Escuela de Mareo. Hay que atender a la internacionalización. Tengo amistad con directores deportivos de clubes modestos que no van al mercado de Brasil porque no pueden, pero iban a ligas menores y traían a los mejores. El tema es conocer esos mercados y definir lo que somos, trabajar en nuestra realidad.

–¿Ha adelantado el Real Oviedo al Sporting en captación?

–Totalmente. El talento se lo está llevando el Real Oviedo desde hace años. Otra cosa es que le saque mayor o menor productividad. Pero es que en instalaciones hay diferencia. Mareo no es normal, no hay muchos equipos em Primera con esas instalaciones. Con esa infraestructura podría ser de nuevo un centro de referencia y no un espacio nostálgico por lo que ha significado en la historia.

–¿Qué ha hecho mejor el Real Oviedo?

–El trato, las personas que están ahí. Hay gente que lleva años. Tiene buenos criterios en captación y tira del talento para arriba.

–¿Eso explica que chicos de Gijón acaben en Oviedo?

–Seguramente las condiciones que les ofrecen a los padres les inspiran más confianza allí que aquí. Si no, no tendría sentido. Para que una academia sea atrayente tienes que ofrecer algo atractivo porque hay una alta competencia. No puede estar en manos de los vaivenes del primer equipo.

–¿Qué espera de la nueva dirección?

–A Felipe lo conozco menos. Emilio es amigo y tengo una fe ilimitada en él. Además, algo que valoro cada vez más en el fútbol, es buena persona.