José Alberto, jaque al Sporting El técnico asturiano solo ha perdido en una ocasión en los diez enfrentamientos oficiales en los que se ha medido al cuadro rojiblanco

José Ángel García Gijón Sábado, 11 de octubre 2025, 18:35 | Actualizado 18:44h.

José Alberto tiene este domingo enfrente a su rival predilecto. La estadística es así de caprichosa. El mismo club que le dio la alternativa en el fútbol profesional es el adversario ante el que ha conseguido los mejores resultados de su carrera. El ovetense solo ha perdido en una ocasión con los rojiblancos enfrente. Dirigía entonces al Málaga.

Con el Racing de Santander ha conseguido ganar los cinco partidos en los que se ha medido al Sporting. Un presagio peligroso para Borja Jiménez, que tampoco ha tenido suerte en los enfrentamientos ante su homólogo en el banquillo cántabro, que ha vuelto a situar a su equipo en los puestos de honor. Aterriza en El Molinón empatado a puntos con el líder, el Deportivo.

No se puede decir que la salida de José Alberto del Sporting fuera la soñada. Después de ser contratado como una solución de urgencia para suplir a Baraja —El Molinón pidió al palco su ascenso cuando estaba en el filial—, el ovetense estuvo lejos de acercarse al objetivo. Los rojiblancos acabaron novenos a siete puntos del 'play off'. La temporada siguiente, el club tomó la decisión de destituirlo en el ecuador de la competición, con el equipo clasificado en el puesto 15.

José Alberto fue capaz de reinventarse e hizo una gran labor en el Mirandés, tutelando a una buena generación de futbolistas en el que destacaban los centrales Dani Vivián y Berrocal. Aquel Mirandés ganó a los rojiblancos los dos partidos. En la retina queda el duelo de Anduva donde David Gallego alineó en el doble pivote a los entonces prometedores Gragera y Pedro Díaz, hoy fuera del club rojiblanco.

En Málaga las cosas no rodaron tan bien para el ovetense, que fue destituido después de 24 jornadas. En su descarga es justo reivindicar que dejó al club malacitano en el puesto 14, ocho puntos por encima del descenso. El cambio en el banquillo no fue positivo para los 'boquerones' que se salvaron sobre la bocina, con dos puntos más que los condenados al final del curso.

En el Racing, José Alberto cayó de pie. Los cántabros han confeccionado un bloque serio y solvente capaz de competir todos los años por estar en la parte alta de la competición. Sin embargo, en las dos campañas anteriores, el equipo se desvaneció en el último tramo de Liga, perdiendo las opciones de ascenso. No obstante, el saldo en los enfrentamientos con el Sporting no puede ser más positivo. Seis partidos y cinco victorias y un empate, incluido un emparejamiento copero. Partidos cargados de tensión y emoción, ingredientes que seguro que no faltarán en el duelo de este domingo, a partir de las 16.15 horas.